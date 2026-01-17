Moody’s объясняет своё решение сильными институциональными рамками страны и дееспособностью правительства, которые обеспечили последовательное проведение жёсткой фискальной политики и доказали способность преодолевать вызовы, вызванные внешними факторами, в том числе приспособление экономики к новым условиям в период двойного удара пандемии и энергетического кризиса.

По мнению агентства, подтверждение кредитного рейтинга Латвии на текущем уровне также отражает устойчивые основы экономического роста и высокий уровень доходов на душу населения по сравнению с другими странами мира.

Moody’s считает, что геополитические риски Латвии сохранятся повышенными, однако их смягчают членство страны в НАТО, постоянное присутствие союзных вооружённых сил в Латвии и укрепление национального оборонного потенциала.

Согласно оценке агентства, значительное увеличение оборонных расходов, которое приведёт к росту уровня государственного долга Латвии по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), в среднесрочной перспективе существенно не ухудшит кредитоспособность страны, учитывая прогнозируемый устойчивый рост экономики и продолжение жёсткой фискальной политики.

Агентство прогнозирует, что средний темп реального экономического роста Латвии в 2025–2034 годах составит 1,8%. Moody’s ожидает, что после спада в 2023 году и стагнации в 2024 году рост ВВП Латвии ускорится до 1,7% в 2025 году, до 2,4% в 2026 году и до 2,2% в 2027 году, чему будет способствовать внутренний спрос. Хотя небольшая и открытая экономика Латвии чувствительна к внешним потрясениям, она обладает высокой гибкостью и способностью к адаптации, отмечает агентство.

Moody’s подчёркивает, что кредитный рейтинг Латвии на уровне A3 также подтверждает опыт страны в проведении строгой фискальной политики и устойчивое состояние государственных финансов. В 2024 году государственный долг общего правительства составлял 46,6% от ВВП, а к 2026 году, по прогнозам Moody’s, он вырастет до 49,6% — в основном из-за увеличения оборонных расходов.

Агентство акцентирует внимание на том, что правительство Латвии в качестве главного приоритета ставит рост расходов на укрепление оборонного потенциала страны — они увеличатся с 3,3% от ВВП в 2024 году до примерно 5% от ВВП в 2026 году. Moody’s прогнозирует, что уровень государственного долга общего правительства достигнет пика — около 55% от ВВП — в ближайшие годы, но после 2030 года начнёт постепенно снижаться.

Предыдущее подтверждение кредитного рейтинга Латвии на уровне A3 Moody’s сделало 25 июля 2025 года, также сохранив стабильный прогноз.