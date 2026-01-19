Baltijas balss logotype
В 2025 году состояние сверхбогатых достигло нового рекорда

Бизнес
Дата публикации: 19.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В 2025 году состояние сверхбогатых достигло нового рекорда
ФОТО: Unsplash

За 2025-й состояние миллиардеров достигло исторического рекорда и составляет 18,3 триллиона долларов, следует из доклада Oxfam. Такую экономическую мощь в организации считают угрозой для демократии, пишет DW.

Состояние миллиардеров по всему миру за 2025 год увеличилось на 2,5 триллиона долларов США и достигло нового рекордного показателя, сообщает объединение благотворительных организаций Oxfam в своем ежегодном докладе, опубликованном в понедельник, 19 января. Документ приурочен к началу Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

По подсчетам организации, совокупное состояние миллиардеров выросло с марта 2020 год на 81% и достигло исторического максимума в 18,3 триллиона долларов (15,8 трлн евро). Как отмечает Oxfam, Илон Маск - самый богатый человек на планете - зарабатывает за четыре секунды сумму, равную среднему годовому доходу в мире.

При этом, следует из доклада, почти половина человечества проживает в бедности. На нее приходится лишь 0,52% мирового богатства, тогда как на сверхбогатый один процент приходится 43,8%.

"Мы живем в эпоху миллиардеров – и это плохая новость для мира", - заявила председатель германского отделения Oxfam Шарлотте Бекер (Charlotte Becker).

По ее словам, особую тревогу вызывает превращение экономической мощи сверхбогатых в политическое влияние, которое разрушает демократию.

Бекер добавила, что этот процесс и его негативные последствия для всего мира хорошо видны на примере президента США Дональда Трампа, "чья ориентированная на интересы богатых политика разжигает неравенство".

В Германии растет число сверхбогатых

Германия в настоящий момент занимает четвертое место в мире по числу миллиардеров, указывается в ежегодном докладе Oxfam. За 2025 год их количество увеличилось на треть: Oxfam насчитал 172 миллиардера в ФРГ. По данным организации, рядовой немецкий миллиардер за полтора часа зарабатывает сумму, равную среднему годовому доходу в Германии, где одна пятая населения проживает в бедности.

Oxfam в очередной раз выступила за более жесткое и последовательное налогообложение сверхбогатых как в Германии, так и на глобальном уровне. В частности, организация назвала введение налога на миллиардеров мерой, доход от которой помог бы в более справедливом распределении материальных средств, борьбе с изменением климата и защите демократии.

DW

#Илон Маск #миллиардеры #экономика #бедность #Германия #демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • АП
    Алексей Попович
    19-го января

    Богатеют, по всей видимости, не из-за того, что у них зарплата капает по несколько миллиардов в секунду, а из-за того, что дорожают акции предприятий, которыми они владеют. Дорожают, в том числе и из-за инфляции, и вечно включенного "печатающего станка".

    7
    1

Видео