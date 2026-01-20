Baltijas balss logotype
Японцы начали добычу редкоземельных металлов в океане 0 598

Бизнес
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу .

Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу .

На глубине 6000 м оказалось полно полезных элементов.

Японские исследователи направляются в акваторию, где они рассчитывают добыть с морского дна редкоземельные элементы. Эта задача приобретает особую срочность в свете опасений о сокращении поставок этого сырья из Китая.

Судно "Тикю" вышло из порта Симидзу в префектуре Сидзуока. Оно направляется в воды примерно в 150 километрах на юго-восток от острова Минамиторисима в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Ученые выяснили, что на морском дне, примерно в 6 тыс. м от поверхности, очень высоко содержание редкоземельных элементов. Эти минералы жизненно важны для высокотехнологичных отраслей.

"Тикю" принадлежит Японскому агентству технологий земли и моря. Работа ведется в рамках проекта, курируемого канцелярией кабинета министров.

Исследователи планируют испытывать трубы новой разработки и добывающее оборудование на протяжении примерно 20 дней. Возвращение в порт запланировано на 14 февраля.

Директор программы Исии Сёити выразил желание справиться с техническими трудностями после семи лет разработки.

Китай ужесточает контроль над экспортом в Японию того, что Пекин именует предметами двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение. Существует беспокойство, что эти меры могут распространяться и на редкоземельные металлы.

Исии отметил, что Япония должна ускорить исследования и разработки для того, чтобы диверсифицировать источники поставок.

#Япония #экспорт #технологии #океан #исследования #металл #Китай
