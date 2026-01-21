Baltijas balss logotype
Латвия попала в ТОП-6 стран про росту доходов от туризма 1 287

Бизнес
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия попала в ТОП-6 стран про росту доходов от туризма
ФОТО: pixabay

Доходы от международного туризма в мире, по предварительным оценкам, выросли до $1,9 трлн в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее, следует из данных Туристской организации ООН.

"Ежемесячные данные показывают высокие расходы туристов в течение всего 2025 года. По предварительным оценкам, доходы от международного туризма в мире составили $1,9 трлн, что на 5% больше, чем в 2024 году. Общий объем доходов от экспорта туристических услуг, включая пассажирские перевозки, оценивается в $2,2 трлн", - сообщает организация.

Cреди стран, показавших устойчивый рост доходов в 2025 году, - Марокко (+19%), Южная Корея (+18%), Египет (+17%), Монголия (+15%), Япония (+14%), Латвия (+11%) и Маврикий (+10%).

Выросли также доходы от туризма в Великобритании и Франции (в обеих на 9%), Испании (+7%) и Турции (+6%).

Отдельно была оценена стоимость переезда туристов. Так, расходы на поездки за рубеж выросли в США (+8%), Франции (+4%), Испании (+16%) и Республике Корее (+10%).

#туризм #Латвия #Египет #доходы #Южная Корея #Марокко #страны
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    21-го января

    И чего тогда гостиничный и ресторанный бизнес недовольны,если турист прёт косяком и доходы растут?! У кого,интересно?! Опять правящие левую ксиву сваляли и подогнали цифирки?

    4
    1

