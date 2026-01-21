Из-за понижения температуры воздуха потребление тепловой энергии в Риге в январе по сравнению с декабрём может вырасти на 59%, сообщил агентству LETA руководитель отдела стратегических коммуникаций АО «Rīgas siltums» Иво Валдовскис.

Компания прогнозирует, что в январе этого года рижане израсходуют около 639 000 мегаватт-часов на отопление и подогрев горячей воды. В декабре потребление тепловой энергии составило 399 900 мегаватт-часов.

Средняя температура наружного воздуха в декабре 2025 года составляла 2,8 градуса, тогда как в январе этого года прогнозируется средняя температура минус 7,6 градуса.

В компании отмечают, что январь этого года будет самым холодным за последние 15 лет и вторым по холодности за всю историю существования предприятия.

На потребление тепловой энергии влияет температура наружного воздуха, а также техническое состояние здания — утепление крыши, стен, чердаков, подвалов, состояние окон и дверей, привычки жителей — закрытие дверей в подъездах, выбранная температура воздуха и горячей воды в помещениях.

Компания поясняет, что затраты на отопление могут быть до 60% ниже в домах, где комплексно реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности — утеплены ограждающие конструкции, заменены окна, установлены системы рекуперативной вентиляции, отремонтированы системы отопления и горячего водоснабжения, приведены в порядок лестничные клетки.

Чтобы предотвратить замерзание трубопроводов, «Rīgas siltums» призывает проверить, закрыты ли окна и двери в лестничных клетках, чердаках и подвалах. Особое внимание следует уделить помещениям общего пользования и вспомогательным помещениям, где при экстремально низких температурах риск замерзания особенно высок.

Как сообщалось, оборот концерна «Rīgas siltums» в прошлом финансовом году, длившемся с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 миллиона евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, тогда как прибыль концерна выросла многократно и достигла 19,888 миллиона евро, свидетельствует обнародованная информация компании.

Оборот материнской компании «Rīgas siltums» за тот же период составил 239,618 миллиона евро, что на 3,6% меньше, а прибыль выросла на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

«Rīgas siltums» является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — ООО «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций — компании «Latvenergo».