Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индия предпочла ввозить нефть за 17 700 км, только не с России 1 3027

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Национальная нефтянка не хочет под вторичные санкции.

Национальная нефтянка не хочет под вторичные санкции.

Нью-Дели не опасается нехватки нефти из-за возникающих проблем, но предвидит трудности для импортеров.

Ранее Индия впервые закупила партию эквадорской нефти в рамках усилий по расширению источников поставок энергоресурсов.

партия эквадорской нефти марки Orientе объемом в 2 млн баррелей была приобретена через тендер крупнейшей нефтегазовой корпорацией Indian Оil Corp с поставкой к концу марта. Эта стратегически важная закупка осуществлена в целях диверсификации импорта углеводородов на фоне санкций США и Евросоюза в отношении поставок российской нефти в Индию, отмечает агентство Reuters.

Незадолго до этого Indian Oil, осуществляющая большую часть своих закупок нефти в России и на Ближнем Востоке, закупила первые партии топлива у Колумбии и Гайаны. Протяженность маршрута доставки составляет 11 тыс. морских миль (17,7 тыс. км).

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх сообщил, что Нью-Дели не опасается нехватки нефти из-за возникающих проблем, но предвидит трудности для импортеров, которым придется выбирать более длинные маршруты, что означает увеличение ставок фрахта и страховых платежей.

"Если на рынок поступит больше нефти и если мировая ситуация стабилизируется, то мы можем надеяться на лучшее", - сказал глава ведомства.

Напомним, США ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Читайте нас также:
#США #нефть #санкции #торговля #транспорт #энергетика #Индия #экономика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
0
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    22-го января

    увольте редактора !!!! нефть возят не С Россиии , а ИЗ России !!!!

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Старинные друзья президента - Аркадий и Борис Ротенберги. Иконка видео
Изображение к статье: Очередной вклад государственных средств в airBaltic не исключен - Силиня
Изображение к статье: Продукция фермеров Незалежной страдает от агрессии. Иконка видео
Изображение к статье: Так живут передовые граждане ФРГ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео