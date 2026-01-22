Экспорт украинского подсолнечного масла через порты Большой Одессы на Черном море почти полностью остановился, сообщает LIGA.net.

Этому предшествовали масштабные обстрелы российскими оккупантами маслоперерабатывающей инфраструктуры. Еще в декабре 2025 года были уничтожены портовые резервуары Allseeds в Южном и маслозавод Kernel в Черноморске.

В январе был поражен маслозавод Bunge в Днепре, где производили продукцию торговой марки "Олейна". 300 тонн масла вылились прямо на проезжую часть. Затем враг снова нанес удары по объектам в портах Южный и Черноморск.

Несмотря на ожидания роста цен из-за утраченных мощностей, в январе стоимость подсолнечного масла, наоборот, несколько снизилась. Главным фактором, повлиявшим на это, стала остановка экспортных отгрузок.

Автомобильные перевозки не способны обеспечить экспортные потребности украинских аграриев и стоят слишком дорого. За первую декаду января этим способом за границу было отправлено 1 350 тонн масла. В то же время вместимость обычного судна составляет 12–15 тысяч тонн, то есть в десять раз больше.

Почти полное отсутствие экспорта означает отсутствие и валютной выручки для Украины. Ухудшение торгового баланса ослабляет гривню по отношению к мировым валютам. Страдает рентабельность подсолнечной отрасли Украины.

Ранее Украина стабильно удерживала позицию мирового лидера по экспорту подсолнечного масла, обеспечивая около 37-46% мирового рынка в разные периоды, несмотря на войну и растущую конкуренцию со стороны России. По данным на 2024-2025 годы, страна экспортировала масло на сумму свыше 5 млрд долларов США, что составляет примерно треть мирового экспорта подсолнечного масла.