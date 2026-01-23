"В Латвии объемы производства гранул из древесной стружки расти не будут - мы уже достигли потолка. Если построить еще какой-то завод по производству гранул, обострится борьба за сырье и в результате производство станет нерентабельным", - прогнозирует Дидзис Палейс, председатель правления Латвийской ассоциации биомассы "LATbio" и директор по продажам ООО "Timbro", пишет Latvijas Avīze.

По его мнению, исключение возможно только в случае, если цена на гранулы значительно вырастет и для сырья начнут использовать, например, дрова или даже так называемые бумажные дрова, которые есть в удаленных от портов регионах. Однако если цены останутся прежними, новых производств гранул в Латвии, скорее всего, больше не будет.

В настоящее время в Латвии работает более 20 заводов по производству гранул из древесной стружки. Девять из них производят свыше 100 000 тонн гранул в год. Общий объем выпуска составляет приблизительно 2 млн тонн в год. Из этого объема лишь около 250 000 тонн потребляется внутри страны, остальное идет на экспорт, в основном в скандинавские страны.

"В Латвии производство гранул началось в середине 90-х годов прошлого века. Первый завод в Талси был построен рядом с лесопилкой "Wika Wood", созданной шведскими инвесторами. С тех пор производство гранул в Латвии стремительно развивалось, и все началось со шведских знаний. Я сам начал активно работать в деревообрабатывающей промышленности после 2000 года, но знаю, что латвийские предприниматели и местные специалисты уже в конце 90-х настолько хорошо освоили производство гранул, что их приглашали в Швецию делиться опытом - фактически учить бывших учителей, как сделать производство более эффективным", - рассказал Палейс.

Латвийская ассоциация биомассы "LATbio" учреждена 25 февраля 2008 года и объединяет производителей гранул с капиталом национального происхождения (фактически всех, кроме бывших заводов "LatGran", работающих сейчас под эстонским брендом "Graanul Invest"). За время существования ассоциация наладила сотрудничество с учреждениями по исследованию древесины, в том числе с Латвийским государственным институтом науки о лесе "Silava" и Институтом исследования и развития лесных и древесных продуктов, чтобы получать фактологические данные для подготовки предложений правительству и информирования СМИ. Ассоциация также активно участвует в деятельности Европейской ассоциации биоэнергии "BioEnergy Europe", поскольку видит в этом возможность не только следить за актуальной информацией о развитии отрасли и изменениях в правилах ЕС, но и участвовать в регулярном обмене опытом.