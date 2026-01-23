Baltijas balss logotype
Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2026
LETA
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
ФОТО: pixabay

"В Латвии объемы производства гранул из древесной стружки расти не будут - мы уже достигли потолка. Если построить еще какой-то завод по производству гранул, обострится борьба за сырье и в результате производство станет нерентабельным", - прогнозирует Дидзис Палейс, председатель правления Латвийской ассоциации биомассы "LATbio" и директор по продажам ООО "Timbro", пишет Latvijas Avīze.

По его мнению, исключение возможно только в случае, если цена на гранулы значительно вырастет и для сырья начнут использовать, например, дрова или даже так называемые бумажные дрова, которые есть в удаленных от портов регионах. Однако если цены останутся прежними, новых производств гранул в Латвии, скорее всего, больше не будет.

В настоящее время в Латвии работает более 20 заводов по производству гранул из древесной стружки. Девять из них производят свыше 100 000 тонн гранул в год. Общий объем выпуска составляет приблизительно 2 млн тонн в год. Из этого объема лишь около 250 000 тонн потребляется внутри страны, остальное идет на экспорт, в основном в скандинавские страны.

"В Латвии производство гранул началось в середине 90-х годов прошлого века. Первый завод в Талси был построен рядом с лесопилкой "Wika Wood", созданной шведскими инвесторами. С тех пор производство гранул в Латвии стремительно развивалось, и все началось со шведских знаний. Я сам начал активно работать в деревообрабатывающей промышленности после 2000 года, но знаю, что латвийские предприниматели и местные специалисты уже в конце 90-х настолько хорошо освоили производство гранул, что их приглашали в Швецию делиться опытом - фактически учить бывших учителей, как сделать производство более эффективным", - рассказал Палейс.

Латвийская ассоциация биомассы "LATbio" учреждена 25 февраля 2008 года и объединяет производителей гранул с капиталом национального происхождения (фактически всех, кроме бывших заводов "LatGran", работающих сейчас под эстонским брендом "Graanul Invest"). За время существования ассоциация наладила сотрудничество с учреждениями по исследованию древесины, в том числе с Латвийским государственным институтом науки о лесе "Silava" и Институтом исследования и развития лесных и древесных продуктов, чтобы получать фактологические данные для подготовки предложений правительству и информирования СМИ. Ассоциация также активно участвует в деятельности Европейской ассоциации биоэнергии "BioEnergy Europe", поскольку видит в этом возможность не только следить за актуальной информацией о развитии отрасли и изменениях в правилах ЕС, но и участвовать в регулярном обмене опытом.

#Латвия #энергетика #экспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MG
    Mihails Goncarovs
    23-го января

    Гранульный котёл зависит от электричества и наличия гранул, обычный котёл неприхотлив и использует любое топливо.

    5
    1
  • З
    Злой
    23-го января

    Обычный секционный чугунный котёл частнику просто необходимо иметь, в нём горит всё, дрова брикеты, мусор, консервные банки, полиэтилен, пищевые отходы, даже стекло плавится, не видитесь вы на все эти новомодные штуки, которые навязывают гомосеки из европы, они вас нечему хорошему не научат, а только будете попадать в зависимость от производителей, хотя бы тех же гранул и они вам будут навязывать свои цены и условия!

    29
    9
  • c
    casr
    Злой
    23-го января

    Злой, что вы фигню городите? У меня универсальный котёл, его можно топить и дровами, и гранулами, и брикетами и даже угольной крошкой. Гранулы в разы удобнее, котел работает полностью автоматически по термостату и поддерживает любую температуру по этажам. В зависимости от холода раз в несколько дней или раз в неделю нужно посыпать мешков 10 гранул, раз в месяц высыпать поддон с пеплом. На это всё за зиму от силы часов 10 уходит. Вся зависимость от электричества решается установкой UPS и аккумулятора на 100 А/ч, в случае коллапса его можно зарядить от авто...

    6
    1
Читать все комментарии

Видео