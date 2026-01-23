Baltijas balss logotype
Создано совместное предприятие, которому переданы операции TikTok в США 0 145

Бизнес
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Создано совместное предприятие, которому переданы операции TikTok в США
ФОТО: Unsplash

В США в четверг официально было создано совместное предприятие «TikTok USDS Joint Venture LLC», которому переданы операции видеоплатформы TikTok в Соединённых Штатах, пишет LETA со ссылкой на DPA и AFP.

Предыдущему владельцу — базирующейся в Китае группе ByteDance — будет принадлежать 20% нового совместного предприятия, говорится в заявлении предприятия.

Соглашение о создании нового совместного предприятия, которое в основном будет принадлежать американским инвесторам и будет управлять операциями видеоплатформы TikTok в США, было подписано в декабре. Эта сделка была завершена в четверг.

Материнская компания TikTokByteDance со штаб-квартирой в Пекине — на протяжении нескольких месяцев находилась в неопределённой ситуации в связи с деятельностью видеоплатформы в США, где у неё насчитывается около 170 миллионов пользователей.

Конгресс США в 2024 году по соображениям национальной безопасности принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance либо продать чрезвычайно популярную платформу, либо закрыть её.

Дональд Трамп, вступив во второй срок на пост президента США, подписал указ, который на 75 дней откладывал вступление в силу закона о запрете деятельности TikTok в США. Позднее он несколько раз продлевал этот срок до тех пор, пока не было заключено соглашение о создании вышеупомянутого совместного предприятия.

TikTok USDS будет обслуживать более 200 миллионов пользователей и 7,5 миллиона предприятий, внедряя строгие гарантии защиты данных, безопасности алгоритмов и модерации контента.

Читайте нас также:
#США #бизнес #безопасность #TikTok #сделка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

