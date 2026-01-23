Протяженность оптоволоконной сети в Турции достигла 657 тысяч километров, что в 16 раз превышает длину экватора земного шара.

В своем письменном заявлении Уралоглу проанализировал данные Управления по информационным технологиям и коммуникациям за третий квартал 2025 года, касающиеся сектора электронной связи.

Министр отметил, что по состоянию на конец сентября 2025 года в секторе электронной связи действовало 408 операторов, а количество выданных им разрешений составило 757.

По его словам, по состоянию на конец третьего квартала количество абонентов фиксированной телефонной связи составило 8,5 миллиона, а количество абонентов мобильной связи — около 99,1 миллиона. В третьем квартале 2025 года объем мобильного трафика составил около 80,7 миллиарда минут, а объем фиксированного трафика — 1,2 миллиарда минут. Таким образом, с мобильных и стационарных линий было совершено около 82 миллиардов минут разговоров».

Отметив, что около 80% мобильных абонентов составляют частные лица, а 20% — корпоративные абоненты, министр отметил: «С средней продолжительностью использования мобильной связи в 494 минуты в месяц Турция в третьем квартале 2025 года, как и в предыдущем периоде, стала страной с наибольшим количеством звонков среди европейских стран, по которым можно провести анализ».

Уралоглу сообщил, что в указанный период было перенесено около 4,9 миллиона мобильных номеров, а к 30 сентября 2025 года количество перенесенных мобильных номеров составило около 203 миллионов.

Из 20,9 миллиона абонентов широкополосного интернета 77,3 миллиона являются мобильными абонентами.

«В стране мы достигли 98,2 миллиона абонентов широкополосного интернета, количество интернет-абонентов увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост, 26,3%, был зафиксирован в количестве абонентов «оптоволокна до дома», за ним следует рост на 26,1% в количестве абонентов «беспроводного интернета (фиксированного)». С точки зрения оптоволоконной инфраструктуры, протяженность оптоволоконной сети, которая в аналогичном периоде прошлого года составляла около 588 тысяч километров, в третьем квартале 2025 года составила около 657 тысяч километров, что на 11,7% больше. Таким образом, наша оптоволоконная сеть достигла длины, равной 16-кратнлой длине Земного шара», - подчеркнул Абдулкадир Уралоглу.