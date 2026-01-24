Baltijas balss logotype
Экономика ФРГ растет за счет инвестиций в инфраструктуру и ВПК 0 121

Бизнес
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экономика ФРГ растет за счет инвестиций в инфраструктуру и ВПК

К 2030 году предполагается вложить в транспорт и связь 270 000 000 000 евро.

Крупнейшая экономика Европы вернулась к умеренному росту: увеличившиеся потребительские и государственные расходы компенсировали падение объёмов экспорта.

После двухлетнего спада производства экономика Германии вернулась к умеренному росту, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства за прошлый год.

Рост валового внутреннего продукта на 0,2% в 2025-м был обеспечен за счёт увеличения потребительских и государственных расходов. В то время как экспорт просел под тяжестью ужесточившейся при президенте Дональде Трампе торговой политики США.

Этому предшествовали сокращения на 0,5% в 2024 году и на 0,9% в 2023 году.

"Экспортный сектор Германии находился под сильным давлением из-за повышения американских тарифов, укрепления евро и усиления конкуренции со стороны Китая", - пояснил глава ведомства Рут Бранд. Ожидания того, что страна, наконец, покажет уверенный рост в этом году, усилились, поскольку правительство под руководствомканцлера Фридриха Мерца начало реализовывать планы по увеличению расходов на инфраструктуру, чтобы компенсировать многолетний недостаток инвестирования.

Тем временем траты на оборонуБерлина растут по мере разрастающихся опасений "возможной военной агрессии России".

Рост цен на энергоностели с начала войны в Украине и усиление конкуренции со стороны Китая в ключевых для ФРГ отраслях, таких как автомобилестроение и производство промышленного оборудования, сдерживали экономику, в значительной степени ориентированную на экспорт.

Медленный рост выявил долгосрочные структурные проблемы, такие как чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированной рабочей силы.

Укрепление евро также снизило ценовую конкурентоспособность экспорта.

Группа ведущих экономистов прочит немецкой экономике рост на 0,9% в текущем году, но предупреждает, что этот прогноз может оказаться под угрозой, если увеличение государственных расходов будет происходить медленнее, чем ожидается.

#инвестиции #транспорт #прогноз #инфраструктура #экономика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
