Президент США уверен, что цены на нефть в 2026 году снизятся, и делает все, чтобы они не росли. Венесуэла и Иран поднимают котировки, но мировые торговые площадки идут за Трампом. Если все будет так, как хочет лидер США, России будет очень больно!

Две недели мировые нефтяные биржи игнорировали события в Иране. Страна, которая обеспечивает 3% мировой торговли углеводородами, полыхает уже третью неделю, а биржи все «переваривали» арест американским спецназом бывшего лидера Венесуэлы Мадуро и ожидали отмены санкций и возвращения нефтяных гигантов США в Каракас.

Только после призыва Трампа к повстанцам в Иране продолжить протесты и обещания им помощи нефтяные котировки двинулись вверх. Впервые с ноября 2025 года Brent прибавил 3% и стоит теперь 65 долл./барр. Всего за три сессии нефть подорожала на 7%.

Аналитики западных банков ожидают, что премия за геополитические риски не превысит 3-4 долл./барр. Самой большой неприятностью для мировой торговли было бы перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходят 20% мировой нефти и значительные объемы СПГ. Но полная блокада маловероятна. Она может произойти, если США решатся на военное вмешательство в исламском государстве. Тогда цены на нефть поднимутся на 30%, предупреждают в Goldman Sachs, и нефть будет стоить 120 долл./барр.

Для иранской экономики блокировка нефтяных поставок станет самоубийством. Нефть — главный товар страны, а Китай — ее самый большой покупатель. Лишившись этих доходов, с протестами народа будет справиться крайне сложно.

На первый взгляд, американский президент преследует две противоположные цели. С одной стороны, он поддерживает свою нефтяную отрасль и берет пожертвования от нефтяников для избирательной кампании. А производителям сланцевой нефти низкие цены смерти подобны.

— 50 долларов — самый печальный и негативный сценарий для американских нефтяных компаний. Это практически уровень себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая приближается к 50 долл./барр., — напоминает доцент Финансового института при Правительстве РФ Валерий Андрианов.

С другой стороны, если Трамп не снизит цены на бензин для народа, он может проиграть промежуточные выборы и получить Конгресс, в котором большинство будет принадлежать демократам, которые станут «топить» все инициативы его администрации. Вспомним, что так было в первый президентский срок Трампа. Поэтому добыча в Штатах будет расти, несмотря на риски для нефтяных компаний.

Однако даже сейчас экспорт углеводородов из РФ снижается. Если произойдет еще большее ужесточение санкций, придется сокращать экспортные объемы. Только треть добываемой нефти потребляется внутри страны.