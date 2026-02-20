Президент ассоциации литовских перевозчиков «Linava» Эрландас Микенас заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси грузовиками не изменилась — транспортные средства не возвращаются, а перевозчики продолжают получать счета за их обязательное хранение на платных стоянках.

«Ситуация по сути не изменилась — транспортные средства, принадлежащие литовским перевозчикам, по-прежнему задержаны на территории Беларуси. Подтвержденных случаев начала возврата тягачей или полуприцепов владельцам на данный момент у нас нет», — прокомментировал Э. Микенас агентству ELTA.

По его словам, члены ассоциации продолжают получать счета за так называемое хранение транспортных средств — применяется плата около 120 евро в сутки за единицу техники, также требуют подписывать договоры на оказание услуг.

Президент ассоциации сообщил, что «Linava» частично собрала данные о задержанных транспортных средствах своих членов и передала их ответственным литовским ведомствам.

По последней информации, полученной от 149 компаний, в Беларуси в настоящее время задержано 1071 транспортное средство — 496 тягачей и 575 полуприцепов.

«Эти данные не окончательные, поскольку охватывают только те компании, которые обратились в ассоциацию и предоставили информацию. По предварительным оценкам, реальное число задержанных транспортных средств может достигать до 4 тысяч», — отметил он.

По словам главы «Linava», убытки одной компании могут достигать сотен тысяч евро, а совокупные потери сектора оцениваются в миллионы евро.

Кризис на границе начался после того, как Беларусь в течение нескольких месяцев нарушала воздушное пространство Литвы с помощью воздушных шаров. В результате в конце октября прошлого года решением правительства Литвы были закрыты пограничные пункты Медининкай и Шальчининкай.

В результате литовские грузовики оказались блокированы на территории Беларуси. Белорусские власти собрали стоявшие на обочинах фуры и отправили на штраные стоянки, где с них взимается плата.

С целью вернуть застрявшие грузовики Литва досрочно открыла оба погранперехода. Однако до сих пор не все застрявшие грузовики могут покинуть территорию Беларуси.