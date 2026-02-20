Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литовские фуры застряли в Беларуси: оттуда приходят только счета со штрафстоянок 1 4473

Бизнес
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовские фуры застряли в Беларуси: оттуда приходят только счета со штрафстоянок

Президент ассоциации литовских перевозчиков «Linava» Эрландас Микенас заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси грузовиками не изменилась — транспортные средства не возвращаются, а перевозчики продолжают получать счета за их обязательное хранение на платных стоянках.

«Ситуация по сути не изменилась — транспортные средства, принадлежащие литовским перевозчикам, по-прежнему задержаны на территории Беларуси. Подтвержденных случаев начала возврата тягачей или полуприцепов владельцам на данный момент у нас нет», — прокомментировал Э. Микенас агентству ELTA.

По его словам, члены ассоциации продолжают получать счета за так называемое хранение транспортных средств — применяется плата около 120 евро в сутки за единицу техники, также требуют подписывать договоры на оказание услуг.

Президент ассоциации сообщил, что «Linava» частично собрала данные о задержанных транспортных средствах своих членов и передала их ответственным литовским ведомствам.

По последней информации, полученной от 149 компаний, в Беларуси в настоящее время задержано 1071 транспортное средство — 496 тягачей и 575 полуприцепов.

«Эти данные не окончательные, поскольку охватывают только те компании, которые обратились в ассоциацию и предоставили информацию. По предварительным оценкам, реальное число задержанных транспортных средств может достигать до 4 тысяч», — отметил он.

По словам главы «Linava», убытки одной компании могут достигать сотен тысяч евро, а совокупные потери сектора оцениваются в миллионы евро.

Кризис на границе начался после того, как Беларусь в течение нескольких месяцев нарушала воздушное пространство Литвы с помощью воздушных шаров. В результате в конце октября прошлого года решением правительства Литвы были закрыты пограничные пункты Медининкай и Шальчининкай.

В результате литовские грузовики оказались блокированы на территории Беларуси. Белорусские власти собрали стоявшие на обочинах фуры и отправили на штраные стоянки, где с них взимается плата.

С целью вернуть застрявшие грузовики Литва досрочно открыла оба погранперехода. Однако до сих пор не все застрявшие грузовики могут покинуть территорию Беларуси.

Читайте нас также:
#Литва #граница #кризис #транспорт #штрафы #экономика #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    20-го февраля

    Вот литовские правители решили показать свою гордость и независимость, а теперь нужно платить.

    50
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео