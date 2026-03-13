Президент встретится с пожилыми людьми

Политика
Дата публикации: 13.03.2026
LETA
Изображение к статье: Президент встретится с пожилыми людьми
ФОТО: LETA

В пятницу в 13:00 в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич встретится с представителями латвийских школ пожилых людей, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Школы пожилых людей, или "университеты третьего поколения", в разных регионах Латвии предлагают образовательные и общественные программы для пожилых людей, способствуя пожизненному обучению, социализации и активному участию в жизни общества.

В ходе беседы планируется обсудить возможности пожизненного образования для людей старшего возраста, развитие сети школ пожилых людей в Латвии и инициативы по повышению качества их жизни.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Даугавпилсский университет запустил инициативу "Университет третьего поколения", направленную на расширение возможностей образования, социального участия и пожизненного обучения для пожилых людей.

Это место, где можно освоить цифровые навыки и компьютерную грамотность, иностранные языки, основы культуры и искусства, вопросы здравоохранения, юридические знания и принципы здорового образа жизни, а также завести новые знакомства, делиться опытом и активно участвовать в жизни общины.

Цель инициативы - способствовать социальному включению и диалогу поколений, поддерживать и улучшать когнитивное, эмоциональное и физическое здоровье пожилых людей, а также укреплять их роль в обществе, обеспечивая равный доступ к образованию во всех регионах Латвии.

#здравоохранение #образование #пожилые люди
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
