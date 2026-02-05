В 2026 году вокруг вопроса возможности фотографировать себя в музейных залах разгорелись острые споры. Недавние случаи, когда экспонаты были повреждены посетителями во время съёмки, стали причиной того, что такие учреждения, как Галерея Уффици во Флоренции, рассматривают введение строгих ограничений на селфи. Аналогичные меры усиливаются и в других местах, например, в Палаццо Маффеи в Вероне, где один из гостей сломал скульптуру, пытаясь сделать эффектное фото.

Эксперты разделились во мнении. Представители более традиционных музеев, таких как нью-йоркская Коллекция Фрика, выступают за полный запрет фото и селфи, особенно там, где произведения выставлены без защитных барьеров. Их аргумент — безопасность и сохранность самих шедевров.

С другой стороны, такие учреждения, как Лондонская Национальная галерея и Музей Гетти, рассматривают активное поощрение селфи как способ укрепления своего присутствия в социальных сетях, привлечения новых посетителей и увеличения узнаваемости. Некоторые музеи идут ещё дальше: к примеру, сотрудники Музея Аушвиц-Биркенау разрешают съёмку, но одновременно строго регулируют, какой контент публикуется в сети, акцентируя образовательное значение посещения.

По мнению профессора музейных технологий Росса Пэрри, универсального подхода к этому вопросу не существует — выбор политики зависит от миссии учреждения, уровня цифровой зрелости и технических возможностей экспозиционных пространств.