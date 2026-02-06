Темой международной акции «Ночь музеев» в 2026 году выбраны «Приключения предмета». Организаторы будут рассказывать истории музейных экспонатов и их значение для культурного наследия.

На ежегодном совещании директоров музеев Латвии Министерство культуры представило девиз и тематическую концепцию нынешней международной «Ночи музеев» — «Приключения предмета».

Слоган мероприятия вдохновлен цитатой Райниса: Arī lupats reiz bij goda kreklis («И лоскут когда-то был почетной рубахой»), которая призывает ценить историю и значимость каждого предмета, пояснили в министерстве.

Государственные, муниципальные и частные музеи, а также другие организаторы общественной жизни приглашены делиться «жизненными путями» предметов из своих коллекций, показывая, как менялась их ценность и значение в разные исторические эпохи.

В 2026 году «Ночь музеев» пройдет 23 мая.

В 1999 году Министерство культуры и коммуникаций Франции призвало европейские музеи объединиться в совместную международную акцию «Музейная весна», которая позже трансформировалась в «Ночь музеев». Ее цель — познакомить с музеями тех жителей, которые в обычной жизни их не посещают.

Через несколько лет «Ночь музеев» стала частью мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев. Связанные с европейской «Ночью музеев» акции проводятся в Латвии уже почти три десятилетия — в 2026 году акция пройдет в стране в 21-й раз.