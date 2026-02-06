21 февраля в 19:00 под сводами Реформаторской церкви в Старой Риге состоится грандиозный живой концерт одной из самых ярких и востребованных певиц столицы - Эвелины Вышкин и группы PopKorn. Придя на ее концерт однажды, невозможно забыть эти энергетически мощные и чарующие вокальные партии и зажигательные ритмы любимых песен всех времен. В этот раз в программе также примет участие детский хор учеников “Talent music school” под руководством Тамары Римкевич.

Эвелина и группа PopKorn уже несколько лет успешно исполняют каверы на мировые хиты. Их концертный график расписан на год, коллектив приглашают на торжественные события и «разогрев» известных музыкантов. Так, в этом году музыканты выступали на одной площадке с группой Мумий Тролль и Лаймой Вайкуле. Они продолжают экспериментировать с аранжировками, находя свое уникальное звучание и открывая двери в свой удивительный мир.

Сочетание выразительного вокала, харизмы и индивидуальности делает их концерты долгожданными и любимыми событиями. На концерте прозвучат композиции из репертуара Måneskin, Аллы Пугачевой, Майкла Джексона, The Cranberries, Интарса Бусулиса и многие другие популярные хиты.