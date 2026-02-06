Анимационный спин-офф «Очень странных дел» будет посвящен событиям между вторым и третьим сезонами оригинального шоу. Премьера состоится 23 апреля на Netflix, а сейчас стриминг представил яркий тизер, посвященный приключениям Одиннадцатой, Майка, Уилла, Лукаса, Дастина и Макс зимой 1985-го.

После закрытия врат в Изнанку герои «Очень странных дел» будто бы вернулись к своей привычной жизни. Однако их настигают загадочные существа, выбравшиеся в Хоукинс то ли из тайных лабораторий, то ли из самой Изнанки. Как следует из описания проекта, главным героям предстоит как можно быстрее разгадать эту паранормальную тайну, терроризирующую их город.

Напомним, что этот анимационный сериал был создан шоураннером Эриком Роблесом при участии авторов оригинальных «Очень странных дел» Мэтта и Росса Дафферов.