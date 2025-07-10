Baltijas balss logotype

Горячая Анфиса Чехова в 47 лет получила травму в постели 1 954

Lifenews
Дата публикации: 10.07.2025
Потому что нельзя быть красивой такой.

Потому что нельзя быть красивой такой.

"Я, значит, взяла постельное белье и давай его засовывать..."

Анфиса Чехова получила травму, занимаясь, казалось бы, нехитрой бытовой обязанностью. Ведущая сломала палец, когда заправляла постель. Об этом неприятном и абсурдном инциденте телезвезда рассказала в личном блоге.

«Доброе утро! Будни белоручек. Вчера я хотела перезаправить постель — обычно мне это делает моя помощница по хозяйству, но она уехала в отпуск. Я, значит, взяла постельное белье и давай его засовывать между матрасом и кроватью. Всю кровать запихала и понимаю, что почему-то у меня стал очень болеть палец. Сегодня у меня он распух, болит, мне тяжело его сгибать, он какой-то кривой, косой», — пожаловалась этим утром Анфиса.

Ведущая пришла к выводу, что она сломала палец, заправляя постель. «Не знаю, как это возможно», — поразилась Чехова. Также она вспомнила историю комикессы Ирины Мягковой, которая сломала палец, открывая упаковку с постельным бельем. Анфиса призвала подписчиков остерегаться этого травмоопасного изделия.

Анфиса Александровна Чехова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся» на канале «Интер» и телевизионное шоу «Как выйти замуж» на украинском канале СТБ. Ранее вела телевизионное эротическое шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ (2005—2009) и телевизионное шоу «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ (2010—2011). С 17 февраля по 2 июня 2018 года — ведущая реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    новость новостей !!! на фоне сломаного пальца сисястой бабы меркнет даже война в Украине !!!

