Дефилировала голой в раздевалке: 23-летняя звезда Валя Карнавал отбивается от хейтеров 1 1889

Lifenews
Дата публикации: 12.07.2025
BB.LV
Красотка Валя - просто прекрасна.

Красотка Валя - просто прекрасна.

"Я понимаю свой статус, я понимаю и понимала все возможные риски".

На днях знаменитая российская инфлюэнсерка Валя Карнавал угодила в скандал. Блогера засняли без одежды в раздевалке фитнес-клуба.

После этого на блогера обрушилась волна хейта. Многие посчитали, что девушка сама виновата в случившемся. Вале пришлось объясняться перед подписчиками.

«Меня больше всего удивляет, что каждый второй говорит о том, что как ты, будучи Валей Карнавал, могла дефилировать голой в женской раздевалке. Мои хорошие, давайте просто пораскинем мозгами и немножечко подумаем о том, что, как ни крути, когда ты собираешься идти в душ, вот эти три секунды в полном неглиже все равно присутствуют», — возмутилась нападкам Карнавал.

Валя призналась, что и сама понимала возможность подобной ситуации, учитывая ее публичность. Тем не менее, привычный процесс переодевания невозможно провести мгновенно.

1023x1226_0xKQhabJE5_8701641129131226540.jpg

«Я понимаю свой статус, я понимаю и понимала все возможные риски. Но я не фея из Алфеи, я не могу взмахнуть волшебной палочкой и переодеться в женской раздевалке за одну секунду. Это просто невозможно», — объяснила блогер.

Девушка подчеркнула, что в той ситуации просто не могла повести себя иначе: «У меня была тренировка, я вспотела, дальше мне нужно ехать на работу, на съемки, я хочу помыться, я хочу быть чистой!»

Валя добавила, что не ожидала подвоха от случайных девушек, оказавшихся с ней рядом в тот момент: «Каждый раз, когда я заходила в женскую раздевалку, хоть и переживала, но думала: здесь безопасно, здесь женская солидарность, мы друг друга прикроем и защитим. Но, как оказалось, хватило трех секунд».

Валя Карнавал (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валентина Васильевна Карнаухова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа. В октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил Валю на 5-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. По итогам этого года она заняла 6-е место в списке «топ-артистов» русскоязычного сегмента TikTok’a — музыкантов, чьи песни чаще всего использовали пользователи в своих видео. Кроме того, её песня «Психушка» оказалась на 9-м месте в списке «хитов TikTok‘а» — самых используемых в 2020 году треков.

Свою личную жизнь Валя не афиширует, но по данным СМИ она встречалась и потом рассталась с Егором Шипом. В августе 2020 года она и сама подтвердила эту информацию в интервью для популярного ютуб-канала. В феврале 2022 года на Мальдивах спортсмен и блогер Саша Стоун сделал Карнауховой предложение руки и сердца, на что Валя ответила согласием. Они познакомились на проекте «Звёзды в Африке» и долгое время ухаживали друг за другом. Саша покинул проект раньше, чем тиктокерша, но заверил, что будет ждать её в Москве с букетом цветов. С мая 2022 года пара готовилась к свадьбе. Карнавал заявила, что ей очень волнительно от происходящего, она не до конца смогла осознать, что вся эта «свадебная беготня происходит с ней". Однако летом 2023 года стало известно о расставании пары.

(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го июля

    тема не раскрыта !!! где фото сисек ???

    8
    1

Видео