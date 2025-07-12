Baltijas balss logotype

Дата публикации: 12.07.2025
Раймонд Паулс доволен! Фото: Андрей Шаврей.

Раймонд Паулс доволен! Фото: Андрей Шаврей.

«Я могу уверенно заявить, что Рига – настоящая столица джаза в странах Балтии!» – сказал перкуссионист Марис Бриежкалнс, уже в 25-й раз организующий фестиваль Rīgas Ritmi («Рижские ритмы»). И как всегда, украшением фестиваля и его патроном стал достояние республики Раймонд Паулс, старинный приятель Мариса.

Друзья по душе, по джазу «в крови»

Марис Бриежкалнс – не только старинный друг классика и «нашего музыкального всего», но и легенда джазовой музыки Латвии. И это вовсе не преувеличение! Он один из двух музыкантов, оставшихся из основного состава легендарного ансамбля Modo (второй – как раз великий Раймонд Паулс). И не случайно Маэстро побывал на презентации фестиваля, предварившего музыкальный праздник. Правда. Будет ли он играть – однозначно не сказал, но заверил, что его музыка звучать будет!

Раймонд Волдемарович нынче действительно реже садится на публике за фортепиано, предпочитая своего верного «заместителя», более молодого коллегу-виртуоза Виктора Ритова. «Он отличный музыкант, достойная смена!» – говорит Маэстро. Но иногда (по настроению!), может выйти из зала и сыграть пару мелодий. Поскольку без джаза, который у Маэстро в крови, никуда.

Как все начиналось

«А начиналось всё очень интересно, и это было как раз четверть века назад, когда мы собрались и придумали идею этого фестиваля, – вспоминает господин Бриежкалнс. – И по счастью, городские власти нас поддержали, потому что латвийской столице нужен такой джазовый фестиваль, тем более когда вокруг отличная погода, особенно летом. И мы проводим очень много мероприятий (большинство!) под открытым небом. И я рад, что все получилось. И перерывов не было – мы проводили фестиваль даже во время пандемии, хотя и с некоторыми ограничениями. Потому что джаз остановить нельзя! О многом говорит уже одно то, что в наших концертах участвовали такие величины мировой джазовой музыки, как Боби Макферрин, Дайна Шур, Дайана Ривс, BBC Big Band, Take 6, очень много исполнителей и концертных площадок... Кроме того, гости фестиваля проводят и мастер-классы для молодых музыкантов, что особенно ценно».

Цифры и факты

Кстати, исторический факт: за годы проведения фестиваля более 200 000 (!) человек посетили выступления 600 мировых музыкантов на более чем тысяче концертов! Rīgas Ritmi – один из ведущих фестивалей импровизации, джаза и мировой музыки в Балтии, широко известный в Европе и мире. Фестиваль уже давно удостоен знака EFFE Европейской ассоциации фестивалей.

Первый фестиваль состоялся в июле 2001 года, и со временем праздник стал проходить не ежегодно, а несколько раз в году. Концерты проходили или проходят в ведущих залах Риги и в кафе и ресторанах – в Доме конгрессов, на кораблике «Миссисипи», в Верманском парке, на летней сцене Origo, в парке отдыха Egle, на центральных площадях города, в музыкальных клубах, гостиницах.

Юные дарования радуют рижан!

Но центральное место – и вовсе заповедное, это самое сердце Старой Риги, сад Домского собора, где первым делом выступил Госпел-хор школы Домского собора.

Кстати, этот коллектив буквально только что завоевал титул чемпиона Европы в номинации «госпел и духовная музыка» на шестой Европейской хоровой олимпиаде в датском городе Орхус. Он также завоевал Гран-при наций в той же категории. Этот коллектив был основан в 2018 году Уной Стаде. Хор исполняет латвийскую и зарубежную популярную музыку, а также госпел. И наконец, хор покорил и США: вошел в прошлом году в число финалистов престижного конкурса авторов песен в жанре госпел.

А еще в саду, где, по легенде, похоронен основатель латвийской столицы епископ Альберт, выступил Моми Майга – высокоодаренный сенегальский музыкант, композитор и певец, чья страсть и талант выходят за рамки обычных границ. Ему всего-то 27 лет, но он покорил публику по всему миру. В последние годы музыкант живет в солнечной Испании и в Риге сказал, что погода у нас нынче вполне испанская! В саду он выступил со своим коллективом, в составе которого вокалист, барабанщик-перкуссионист, скрипач и виолончелист, которые тоже поют!

И сразу же после этого в саду состоялся еще один концерт, в котором зазвучали мелодии Паулса в новых аранжировках. Мелодии Маэстро разных периодов собраны в проекте, тексты на английском языке для них написал известный американский автор песен Гордон Погода. Их исполнила обладательница мощного голоса Шайна Стил, которая также является автором песен и актрисой бродвейских театров и сериалов Нью-Йорка. Она снималась в таких известных в Латвии сериалах, как «Клан Сопрано» и «Пингвин», а ее вокал можно услышать во многих известных фильмах, в той же «Идентификации Борна» и «Сексе в большом городе – 2», где она также появляется в небольшой роли.

Она также сотрудничала со звездами музыки Моби, Рианной, Келли Кларксон, Бетт Мидлер, Крисом Боттой и группой Snarky Puppy. Шайна выступала в качестве приглашенной солистки с более чем 40 американскими симфоническими оркестрами, такими как Далласский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Буффало и Филадельфийский поп-оркестр.

В общем, у Маэстро большие связи, в том числе и родственные – известно, что пару лет назад его внучка Моника Педерсен вышла замуж за американского армянина, музыканта, работающего в Голливуде. Так что мелодии Паулса мы еще и в каком-нибудь блокбастере сможем услышать! Ведь еще действительно не вечер!

Стил также стала признанной сольной исполнительницей на музыкальной сцене, выпустив уже четыре альбома. Голос Шайны, сочетание мощного R'n'B и джаза вокала Стил в исполнении камерного оркестра Kremerata Baltica и биг-бэнда Латвийского радио – это была кульминация юбилейного фестиваля!

А если вы вдруг пропустили нынешний фестиваль, то предупреждаем: в следующем году он состоится непременно опять! Латвийское лето без «Рижских ритмов» немыслимо!

  • К
    Кайзер
    12-го июля

    Лично для меня "Маэстро" кончился когда, будучи министром, разгромил ТЮЗ. "Судите их по делам их". Всё остальное - болтовня.

    4
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    Ригу строили немцы шведы и русские....И Ушаков еще.

    6
    3
  • П
    Процион
    12-го июля

    Ояр-Раймонд Волдемарович Паулс (род. 12-янв-1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985). Лауреат премии Ленинского комсомола (1981). Министр культуры Латвии (1989—1993), советник Президента Латвии по культуре (1993—1998). Запомнится не своими телефонными рингтонами, а тем, что уничтожил Рижский Театр Юного Зрителя. Театр, который по мненю даже самых радикальных латышских националистов (Ю.Добелис, Г.Берзиньш и пр.) являлся лучшим средством межэтнического взаимопонимания и единения.

    11
    3
Читать все комментарии

Видео