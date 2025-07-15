Baltijas balss logotype

Врач рассказал, как купание в море влияет на организм 1 1138

Lifenews
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Врач рассказал, как купание в море влияет на организм
ФОТО: Unsplash

Отдых у моря не только повышает настроение, но и положительно влияет на здоровье, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Человек изначально, внутриутробно, развивается в водной среде. Таким образом, купаясь в соленой морской воде, мы как бы немного возвращаемся в это эмбриональное состояние. Купание оказывает хороший расслабляющий эффект, ласкает кожу. Человек попадает в своеобразную приятную невесомость, и в ней происходит самонастройка всех мышц, суставов, снимаются различные напряжения позвоночного столба.

Это относится в принципе к любым купаниям, но в морской воде содержится много полезных микроэлементов. Они хорошо впитываются через кожу. В морской воде, помимо хлористого натрия (морской соли) присутствует практически вся таблица Менделеева. Море содержит такие важные элементы, как калий (его соли придают воде горьковатый привкус) и магний. Они оказывают хорошее влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы. То есть это еще и некое дополнительное расслабление.

Известно, что морская вода богата йодом. А это очень существенный микроэлемент для нашей жизни. В целом все те, кто живет на удалении более 50 километров от морей вглубь континента, испытывают дефицит йода. Поэтому даже само вдыхание паров этого элемента, тот самый морской запах, способствует насыщению организма йодом. Насыщение этим микроэлементом происходит и через кожу, йод хорошо проникает через нее. Тем самым повышается энергетика организма.

Йод важен не только для полноценной работы щитовидной железы, но и необходим для иммунной системы. Ее клетки нуждаются в йоде, чтобы вырабатывать противобактериальные, противогрибковые соединения. Поэтому мы знаем, что на море человек чувствует себя намного лучше. Благодаря лечебному воздействию морской воды и воздуха наступает улучшение различных хронических заболеваний, человек выходит в ремиссию. На море хорошо проходят различные кожные заболевания, бронхиты, улучшается состояние суставов», – поделился врач.

Читайте нас также:
#здоровье
12
3
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го июля

    Как может йод проникнуть из воды в кожу и насытить организм? Бред какой-то, сразу видно, наш врач!

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 362
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5632
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 333
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 409

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 0
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 25
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 34
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 37
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 47
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 0
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео