Врач рассказал, как купание в море влияет на организм

«Человек изначально, внутриутробно, развивается в водной среде. Таким образом, купаясь в соленой морской воде, мы как бы немного возвращаемся в это эмбриональное состояние. Купание оказывает хороший расслабляющий эффект, ласкает кожу. Человек попадает в своеобразную приятную невесомость, и в ней происходит самонастройка всех мышц, суставов, снимаются различные напряжения позвоночного столба.

Это относится в принципе к любым купаниям, но в морской воде содержится много полезных микроэлементов. Они хорошо впитываются через кожу. В морской воде, помимо хлористого натрия (морской соли) присутствует практически вся таблица Менделеева. Море содержит такие важные элементы, как калий (его соли придают воде горьковатый привкус) и магний. Они оказывают хорошее влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы. То есть это еще и некое дополнительное расслабление.

Известно, что морская вода богата йодом. А это очень существенный микроэлемент для нашей жизни. В целом все те, кто живет на удалении более 50 километров от морей вглубь континента, испытывают дефицит йода. Поэтому даже само вдыхание паров этого элемента, тот самый морской запах, способствует насыщению организма йодом. Насыщение этим микроэлементом происходит и через кожу, йод хорошо проникает через нее. Тем самым повышается энергетика организма.

Йод важен не только для полноценной работы щитовидной железы, но и необходим для иммунной системы. Ее клетки нуждаются в йоде, чтобы вырабатывать противобактериальные, противогрибковые соединения. Поэтому мы знаем, что на море человек чувствует себя намного лучше. Благодаря лечебному воздействию морской воды и воздуха наступает улучшение различных хронических заболеваний, человек выходит в ремиссию. На море хорошо проходят различные кожные заболевания, бронхиты, улучшается состояние суставов», – поделился врач.