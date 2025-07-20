Сезон летних путешествий в самом разгаре, и тысячи отдыхающих из Латвии запланировали поездки в ближние и дальние страны. В их число входят Мадейра и острова Греции, а также различные горные регионы в Австрии, Франции и других странах Европы.

Хотя эти направления отличаются уникальной природой, добраться туда может быть непросто из–за расположения аэропортов, и перелет может доставить пассажирам тревожный опыт. Капитан SmartLynx Airlines Михаил Ильчук объясняет, как пилоты и авиакомпании готовятся к полетам в непростые аэропорты в горных регионах и на островах.

Осторожно: категория С

Аэропорты, отличающиеся особо сложными условиями посадки и взлета, обозначаются как аэропорты категории С. Это значит, что пилотам для получения разрешения на полеты в эти аэропорты нужно пройти специальное обучение и сертификацию.

Чаще всего для аэропортов категории С характерно расположение вблизи гор или воды, короткие или наклонные взлетно–посадочные полосы, специфические погодные условия — туман, сильный ветер, турбулентность и интенсивное воздушное движение.

Наиболее значимыми аэропортами категории С в Европе являются:

Инсбрук в Австрии, который отличается особой горной местностью и короткой взлетно–посадочной полосой.

Мадейра в Португалии, где часто бывает сильный ветер и короткая взлетно–посадочная полоса.

Санторини и Миконос в Греции, для которых характерен порывистый и боковой ветер, а также интенсивное движение в летний период.

Дополнительное топливо

Для того чтобы самолет мог совершить посадку в аэропорту категории С, пилотам требуются специальная предварительная подготовка и инструктаж. Чаще всего обучение проводится на симуляторах, но нередко выполняются также практические тренировочные полеты, во время которых совершаются многократные посадки и взлеты. В результате пилоты готовы к любого рода ситуациям и способны реагировать соответствующим образом.

"Аэропорты категории С требуют повышенного уровня подготовки и точного чувства управления воздушным судном. Перед полетом в эти аэропорты обязательно проводится тщательное обучение и работа на тренажере, где отрабатываются различные сценарии действий, в том числе в нестандартных ситуациях", — говорит капитан Михаил Ильчук.

При планировании полета учитывается потребность в дополнительном топливе для обеспечения возможности маневрирования в меняющихся условиях, например, в случае резкого ухудшения погоды.

Всегда предоставляется возможность перенаправить самолет в альтернативный аэропорт. Безопасность полетов и профессиональная ответственность всегда являются наивысшим приоритетом.

А что делать пассажирам?

Капитан воздушного судна подчеркивает, что пассажиры тоже могут подготовиться к перелету в сложные пункты назначения.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с информацией об аэропортах назначения и их особенностях, чтобы было меньше неожиданностей и неопределенности.

Пассажирам следует считаться с тем, что во время полета — чаще при взлете или посадке — возможны более резкие повороты, более стремительное торможение или ускорение, а также более шумная работа двигателей.

Если человека укачивает в транспорте, то рекомендуется заблаговременно подготовить соответствующие медикаменты и выбрать место возле крыльев, где меньше ощущается движение. Нередко сохранять спокойствие помогают различные методы отвлечения внимания, такие как музыка и фильмы.

В конце концов следует помнить, что только особо опытным и лицензированным пилотам разрешено летать в аэропорты категории С, поэтому пассажиры могут быть в безопасности.