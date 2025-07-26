Baltijas balss logotype

В 53 года телеведущий Андрей Малахов зарабатывает около миллиона долларов в год

Дата публикации: 26.07.2025
В 53 года телеведущий Андрей Малахов зарабатывает около миллиона долларов в год

Знаменитость сотрудничает с телеканалом «Россия 1» и одновременно является сопродюсером своих проектов.

В разговоре с блогером Петром Коваленко телеведущий Андрей Малахов раскрыл детали новой системы оплаты труда на телевидении

По его словам, наиболее востребованные телезвезды заключают эксклюзивные годовые контракты с телеканалами, получая за это очень солидные суммы.

  • У частных телеканалов сейчас новая система - контракт на год, - объяснил Малахов. - Ведущие не имеют права появляться в других проектах. Там ставки начинаются от одного миллиона долларов год для тех, чьи лица используют в рекламе.

Андрей отметил, что в эту категорию входят такие известные личности, как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Елена Летучая и другие медийные персоны сопоставимого уровня популярности.

Штатные же ведущие работают на других условиях, которые зачастую предусматривают их вовлеченность в процесс создания разнообразного контента той телекомпании, к которой они приписаны.

Сам Малахов занимает особое положение - он сотрудничает с телеканалом «Россия 1» и одновременно является сопродюсером своих проектов. Аналогичная схема действует, например, у Леры Кудрявцевой и Елены Малышевой - они, помимо фиксированных выплат, получают часть прибыли от рекламы, которую крутят во время трансляции их передач.

Отец ведущего - Николай Дмитриевич Малахов (1946 или 1947, Старый Оскол — 22 марта 2006, Москва), геофизик (был направлен в город Апатиты, после окончания Старооскольского геологоразведовательного техникума, изучать ископаемые Кольского полуострова), инженер, в последние годы работал в строительной компании, умер от тяжёлой болезни сердца в возрасте 59 лет. Мать Людмила Николаевна Малахова (род. 1941), была воспитателем и заведующей в детском саду. Жена с 2011 года — Наталья Шкулёва (род. 31 мая 1980), издатель российской версии журнала Elle, дочь журналиста и издателя газет и журналов Виктора Шкулёва. Свадьба прошла в Версальском дворце в Париже. Сын Александр (род. 16 ноября 2017).

Крёстный отец Аллы-Виктории (с 8 апреля 2012) и Мартина (с 9 июня 2013) — детей Филиппа Киркорова[21].

Дальние родственники Андрея Малахова по линии отца живут в Судане, Йемене, Саудовской Аравии, Азербайджане и Дагестане, а по материнской — в России, США, Мексике и Бразилии.

  З
    Злой
    26-го июля

    Помню как он появился на Первом Канале Останкино в начале 90-х, совсем молодой и шустрый. По ходу дела смеюсь над разными нелпами, которые думают что запрещают что-то смотреть, бу-га-га, вы с таким же успехом можете запретить Солнце и смену времён года, ну и запретите день и ночь, смешные!

