В 53 года телеведущий Андрей Малахов зарабатывает около миллиона долларов в год

Знаменитость сотрудничает с телеканалом «Россия 1» и одновременно является сопродюсером своих проектов.

В разговоре с блогером Петром Коваленко телеведущий Андрей Малахов раскрыл детали новой системы оплаты труда на телевидении

По его словам, наиболее востребованные телезвезды заключают эксклюзивные годовые контракты с телеканалами, получая за это очень солидные суммы.

У частных телеканалов сейчас новая система - контракт на год, - объяснил Малахов. - Ведущие не имеют права появляться в других проектах. Там ставки начинаются от одного миллиона долларов год для тех, чьи лица используют в рекламе.

Андрей отметил, что в эту категорию входят такие известные личности, как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Елена Летучая и другие медийные персоны сопоставимого уровня популярности.

Штатные же ведущие работают на других условиях, которые зачастую предусматривают их вовлеченность в процесс создания разнообразного контента той телекомпании, к которой они приписаны.

Сам Малахов занимает особое положение - он сотрудничает с телеканалом «Россия 1» и одновременно является сопродюсером своих проектов. Аналогичная схема действует, например, у Леры Кудрявцевой и Елены Малышевой - они, помимо фиксированных выплат, получают часть прибыли от рекламы, которую крутят во время трансляции их передач.

