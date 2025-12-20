В латвийской киножизни знаковое событие. Малый зал единственного рижского муниципального кинотеатра Splendid Palace открылся после более чем полугодовой реконструкции. И теперь носит название Straume, в честь одноименного анимационного фильма «Поток», получившего в уходящем году первый заветный латвийский «Оскар».

Награды нашли героев

Кстати, на торжественной церемонии открытия присутствовали авторы фильма - обладатели премии «Оскар» Гинт Зилбалодис и Матис Кажа. И отдельно, под присмотром охранника, выставили награды - «Оскар», «Золотой глобус» и приз Европейской киноакадемии «Феликс».

Кстати, на счету создателей фильма феноменальное количество наград - примерно сто, так что неизвестно, где же авторы фильма хранят бесценные призы? Кажется, что для них пора создавать уже отдельный музей!

На входе в кинотеатр встречает тот самый кот, герой нашего титулованного фильма, который переехал от памятника Свободы. И мимо которого прошли приглашенные, в том числе очаровательный песик, который, как оказалось, стал одним из прообразов «Потока».

Первым делом собака и собравшиеся люди услышали речь министр культуры Латвии Агнесе Лаце. Разумеется, она выразила восторг бесчисленными наградами, а также тем, что во всем мире латвийское кино посмотрели миллионы зрителей. «Ваш успех вдохнул новую жизнь в развитие латвийской анимации и, конечно же, ваш успех нашел отклик как в Европе, так и во всем мире. Поэтому так символично, что здесь, в одном из старейших кинотеатров Европы есть зал, названный в честь фильма», – заявила министр.

Рабы не мы

Кстати, у продюсера Матиса Кажи поинтересовались, знает ли он еще какой-либо кинотеатр в мире, названный в честь фильма? После некоторых раздумий «оскароносный» деятель кино вспомнил, что да, есть такой кинотеатр «Касабланка», названный в честь голливудской романтической кинодрамы 1942 года (кстати, тоже получившая премию «Оскар», но в номинации «за лучший фильм»).

Продолжая аналогию, можно было бы предположить, что и построенный в конце 1960-х, как пристройка к основному зданию кинотеатра «Рига» (так тогда именовался Splendid Palace), кинозал «Спартак» наречен в честь одноименного художественного фильма Стэнли Кубрика, поставленный им по одноименному роману Говарда Фаста в 1960 году и получивший аж пять «Оскаров». Но все проще – в советские годы Спартак был больше известен по одноименному роману Джованьоли, воспевшему освободительное движение рабов в Римской империи.

Под двумя флагами

Основному зданию кинотеатру уже 102 года. Внутри помещение украшено лепниной (декоративные конструкции Большого зала от скульпторов Рихарда Маурса и Екаба Легздиньша), роскошными росписями на стенах и потолке (художник Германис Гринбергс), хрустальными люстрами. В залах на двух этажах — старинная мебель в стиле рококо. Автором проекта более ста лет назад стал архитектор Фридрих Скуиньш, который построил в тридцатые годы прошлого века Кабинет министров и Дворец правосудия, что буквально напротив.

Первым сеансом в декабре 1923 года стал фильм Тода Браунинга «Под двумя флагами». В октябре 1929 года в этом кинотеатре был показан первый в Балтии звуковой фильм — «Поющий дурак». В 1940-м году на премьере первого полнометражного латвийского кинофильма «Сын рыбака» публика выломала двери.

Увы, печальна судьба основателя кинотеатра, русского купца Василия Емельянова. У него был успешный кинобизнес в Санкт-Петербурге при царе-батюшке, но после большевистской революции с семьей вынужден был бежать из России. В латвийской столице продолжил заниматься кинопрокатом, кроме Риги построил кинотеатры в Таллине и тогда столице Литвы Каунасе. В 20-30 годах Емельянов разместил под кинотеатром крупное хранилище кинофильмов. Но вскоре после ввода советских войск, в 1941-м, Емельянов был арестован, приговорен к расстрелу, но приговор заменили на десять лет лагерей.

Купец отсидел восемь лет и погиб на севере России в 1949 году. А Splendid Palace в 1952 году переименовали в кинотеатр «Рига».

Поток времени: вышли с Ильичом, а пришли с капибарой

В 1969-м рядом с «Ригой» пристроили «Спартак», который открылся, разумеется, «правильной» программой, трилогией о Ленине — «Мы шли с Ильичом». Новостройка заградила исторический фасад «Риги». Около двадцати лет назад была идея снести эту постройку, но все осталось на месте.

С 1978 года Спартак специализировался на повторном показе кинофильмов. В 1981 году его переоборудовали в кинотеатр для показа стереофильмов – для этого на входе раздавали специальные очки.

Уже в новые времена, когда было не до кино, в стеклянном фойе-галерее разместили игорный клуб и кафе, а сам кинозал продолжил функционировать. И с его правой стороны, если помните, до реконструкции был роскошный барельеф с изображением Спартака!

Но можно не волноваться - барельеф сохранили, просто его устроили в коридоре на выходе из зала. А теперь стены обновленного кинотеатра украшают герои знаменитого мультфильма - котик, собака, лемур, капибара и другие.

Кроме того, сейчас здесь установлены новые кресла, современные проекторы и сделаны полы с подогревом. Правда, господин Кажа посетовал, что полы с подогревом - это, конечно, очень хорошо, но он бы желал, чтобы поменяли еще звуковую систему в зале. «Поскольку именно этого мы хотим от современных кинотеатров и надеемся, что через три года здесь уже будет атмосферная звуковая система», – сказал он.

В мире животных

Обычно молчаливый режиссер Гинт Зилбалодис был краток, пожелав всем доброго вечера и приятного просмотра. И на экране вновь заструился «Поток». Но помимо этого в честь открытия зала после реконструкции с подачи создателей «оскароносного» анимационного фильма сообщила, что в честь открытия зала Straume они с руководством кинотеатра договорились создать подборку фильмов про кошек, где кошки не всегда являются главными героями, но — важными элементами фильма.

В частности, 12 декабря здесь представили фильм «Аталанта» 1934 года (режиссер Жан Виго), а 19 декабря желающие смогут посмотреть фильм «Внутри Льюина Дэвиса» режиссеров Джоэла и Итана Коэнов.

26 декабря покажут анимационный фильм «Шепот сердца» режиссёра Ёсифуми Конди, а 2 января зрителям предложат фильм «Призрачная кошка Анзу» режиссёров Ёко Куно и Нобухиро Ямаситы. В Новый год – с потоком хорошего кино!