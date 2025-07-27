Baltijas balss logotype

Лайма Вайкуле рассказала о том, могла ли Кристина Орбакайте навредить Латвии 6 4004

Дата публикации: 27.07.2025
Лайма Вайкуле рассказала о том, могла ли Кристина Орбакайте навредить Латвии

Лайма Вайкуле дала пространное интервью порталу "Настоящее время". Приводим отрывок еб ее отношении к русскому языку и Кристине Орбакайте, которую в Латвии внесли в "черный список".

[...]– После начала войны мы видим, что в Латвии и других странах русский язык воспринимается как что-то токсичное. Как вы к этому относитесь?

– Я это прекрасно понимаю. Особенно в Украине. Я понимаю, почему так: это эмоции. Но язык нужен. Не все знают английский, французский, немецкий. В Советском Союзе русский язык давал возможность всем понимать друг друга, даже в Грузии, Армении, Азербайджане. Мы все могли говорить на языке, который понимаем. Поэтому я считаю, что язык не виноват. Виновата власть, которая развязала войну. Если мы это преодолеем, всё будет хорошо.

– Те же участники группы Brainstorm сразу отказались говорить по-русски после начала войны. И вы тоже говорили, что в первые мгновения, не знали, как говорить на русском...

– Это эмоция. Ты не думаешь, а просто так чувствуешь. Я думала, что никогда не смогу петь по-русски. Это было в первую неделю, кажется.

Но потом, между прочим, девочка из Украины мне сказала, что не надо так, нужно быть спокойнее. Нужно держать себя в руках. Это было очень тяжело, у меня был жуткий протест внутри. Но прошло время, и я начала понимать, что это просто мои эмоции.

Но включаем разум. Я хочу контактировать со всеми людьми из разных стран, и я хочу их понимать. Но если я начну говорить по-латышски, кто меня поймет? К тому же, в Латвии много людей говорят по-русски. Правильно, чтобы они думали также, как и мы, латыши. Если мы поставим границу между нами, ничего хорошего не будет.

– Что вы думаете о борьбе с русским языком в Латвии? Начались переименования улиц, попытки повлиять на Рижский русский театр Чехова. Недавно вы давали интервью Латвийскому радио 4, русскоязычной радиостанции, которая с нового года прекратит вещание...

— Я считаю, что это неправильно. Я понимаю, что мы хотим дистанцироваться от России. Но пройдёт время, каких-то лет десять, и всё снова успокоится. Это уже было в 90-е, то, что происходит сейчас, — это уже вторая волна для нас. В 90-е у нас был ОМОН, который по приказу Москвы терроризировал всю Латвию. И я помню это время. И сейчас многие политики тоже хотят на этой волне заработать, получить выгоду.

Но людям надо быть более разумными. Язык тут ни при чём. Ни один человек, который живёт сегодня в Латвии в русскоязычной семье, не знал, что будет война. Так вышло, что их родителей сюда отправили в советские годы. Они не виноваты! Есть демократия, есть суды. Есть права человека. Вот это нам нельзя потерять. Я никого не осуждаю, но считаю, что язык не виноват. Язык — это возможность говорить.

— Хочу вас спросить вас о вашей коллеге Кристине Орбакайте. Латвия её тоже внесла в чёрный список. Как вы думаете, это ошибка?

— Если смотреть с точки зрения закона, то в законе точно что-то написано, чего я не знаю. Но я думаю, Кристина Орбакайте не сделала бы Латвии ничего плохого. Более того она гражданка Литвы. Если кому-то что-то не нравится, то это может быть только Литве. Не думаю, что она могла что-то плохое сделать Латвии.[...]

  • З
    Злой
    27-го июля

    Конечно мне пофиг все фестивали, после 2014 года я на них не хожу, я себя уважать перестану если хоть 1 цент моих денег пойдёт на эти т.н. выступления!

    36
    5
  • З
    Злой
    27-го июля

    Посмотрел на ютубе Новую Волну 2007 вот это масштаб, столько знаменитостей в юрмале, такие деньги лились, а сейчас что, малоизвестные имена, просрали всё в угоду западной срани.

    50
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    27-го июля

    Иди лучше на концерт кобзона. Там твоё место

    2
    23
  • З
    Злой
    Злой
    27-го июля

    Не твоё дело куда я пойду, ещё какие-то выродки мне что-то советовать будут.

    29
    4
  • З
    Злой
    27-го июля

    Посмотрел на ютубе Новую Волну 2007 вот это масштаб, столько знаменитостей в юрмале, такие деньги лились, а те что, малоизвестные имена, проспали всё в угоду западной срани.

    13
    4
  • bt
    bory tschist
    27-го июля

    Лáма Вáкулэ (её кликуха советских времён) уже стала рассуждать? ... на "бастионной горке", вроде бы, таких курсов не было – там нужно было всего навсего правильно нагнуться

    19
    11
Читать все комментарии

