«Кто вы такие, чтобы судить?» - актриса Зелтиня о своем новом увлечении

В последние годы в обществе всё чаще вспыхивают споры о модной ныне теме энергий — коучах, гуру, духовных наставниках, организаторах курсов и ретритов. Зачастую это вызывает скепсис или ироничное отношение. Актрису Агнесе Зелтиню, которая всерьёз занялась энерготерапией, подобное восприятие задело лично, и недавно в социальной сети Threads она поделилась своим мнением по этому поводу:

«Интересно почитать, как люди высказываются о коучах, ретритах и вообще о работе с людьми. Но всегда возникает вопрос — кто вы такие, чтобы так судить? Были ли вы вообще у кого-то, кто действительно умеет поставить перед вами зеркало и помочь увидеть то, чего вы сами не замечаете? Или просто наблюдаете со стороны, думая, что это всё мода? Я лично вижу людей, их результаты и перемены — и это не круг по интересам и не модное течение. Это работа над собой и смелость начать».

Чтобы поделиться своими знаниями и дать возможность другим попробовать и понять, чем она на самом деле занимается, 25 июля в Зиедоньдарзсе актриса предлагала всем желающим «сбалансировать и очистить энергию». «Если около шести вечера почувствуешь, что жизнь тебя немного "разрядила", знай — мы будем в Зиедоньдарзс с нашим "удлинителем"!» — призывала Зелтиня. Прямо на скамейке в парке она приглашала людей ощутить «чудо энерготерапии».

Обучаясь у своего учителя в Лос-Анджелесе, актриса получила вдохновение продолжить это и на родине. «Мы делали самые невероятные вещи: гуляли по паркам, здоровались с незнакомцами, просили обнять их, предлагали им энергетическое равновесие — всё это означает открыть своё сердце и выйти из зоны комфорта», — рассказала она в интервью журналу Ieva, поделившись мечтой превратить Ригу в «город открытого сердца и энергии».

Тем, кто считает её занятия пустой тратой времени, Агнесе ответила в Threads:

«Энерготерапия — не для всех. И слава Богу. Она не работает с сомнениями. Она не работает с желанием просто попробовать. Здесь нет места уговорам и логике. Или ты чувствуешь — или проходи мимо. Доверие — это не термин, который можно навязать. Она делает то, что нужно, если ты готов это удержать. Не каждое тело способно. Не каждая нервная система хочет видеть, что там есть. И именно поэтому она работает. И именно поэтому она для тех, кто наконец готов перестать врать себе».

На своём сайте Зелтиня предлагает каждому желающему изучать у неё энерготерапию и азы актёрского мастерства за 950 евро. «Хочешь избавиться от внутреннего напряжения и начать говорить уверенно?» — спрашивает она. Её «трансформационная программа» Сила речи и внутренняя свобода рассчитана на 6 недель и включает как энерготерапию, так и тренировки речи, чтобы «каждый мог почувствовать свободу в мыслях, голосе и теле».

Добавим, что энерготерапия – это направление альтернативной медицины. Энерготерапевты работают с энергетическими потоками, чакрами, меридианами и аурой, устраняя блоки и восстанавливая баланс.