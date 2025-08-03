Латышский «Нострадамус» предсказал России незавидное будущее

Писатель Паулс Раудонис в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что видит связь между предсказаниями ясновидящего Эйжена Финка, которого иногда называют латышским Нострадамусом, о судьбе России и тем, что происходит сейчас.

Э. Финкс якобы сказал своему собеседнику: «Ты сам увидишь, могучая Россия рухнет, как карточный домик.

Последние границы России я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Белоруссии. Там останутся все крупные махинаторы, которые не захотят работать, и они станут последними нищими.

Тогда, в поисках лучшей жизни, русский народ разбежится по всему миру».

П. Раудонис признал, что до тех пор, пока Россия не напала на свой братский народ, украинцев, предсказание Э. Финка казалось ему фантастикой, но теперь он допускает, что это действительно может произойти.

Справка из Википедии:

Эйжен(с) Финк(с) (Евгений Иванович, латыш. Eižens Finks; 25 июня 1885, Лимбажи — 6 февраля 1958) — латышский и советский фотограф, прорицатель.

Биография

Родился в цыганской семье. С 1915 по 1922 год работал фотографом в Харькове, затем в Латвии, где открыл собственное фотоателье. После утраты независимости Латвии приговорён советским судом к расстрелу с конфискацией имущества в пользу государства. Причина - после основания Латв. ССР проводил антисоветскую, пораженческую агитацию и шпионскую деятельность. Но затем расстрел заменили на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. В начале лета 1941 года был депортирован из Латвии в Сибирь. В Соликамском лагере работал в медпункте. В 1953 году после освобождения вернулся в Латвийскую ССР. Похоронен на Покровском кладбище.

Предсказания

Смерть в автокатастрофе министра иностранных дел Латвии Зигфрида Мейеровица.

Железнодорожная авария с участием поэта И. Северянина.

Смерть от голода Эмилии Беньямин («Вы умрёте от голода на кровати из досок, у вас не будет даже подушки под головой!»).

Дата собственной смерти. По мнению журналистов, покушение на премьер-министра Италии Муссолини.

Бегство Красной армии из Риги (из-за чего получил смертный приговор).