Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос об искусственной природе объекта 3I Atlas, который, по данным астрономов, проходит вблизи Земли.

Отвечая на предположения об искусственном происхождении объекта, Путин заявил, что речь идет о комете и угрозы она якобы не представляет.

«Есть ли признаки искусственного происхождения? <...> Если это будут гости из космоса, мы хотели бы подготовиться», — задала вопрос президенту Кристина из Тюмени.

По словам главы государства, российские ученые якобы располагают полной информацией о происходящем. Он отметил, что объект имеет внегалактическое происхождение и отличается по своим характеристикам от комет Солнечной системы, в том числе по составу оболочки и процессам на поверхности при сближении с Солнцем.

«Ну это комета. Наши ученые знают о том, что там происходит. Причем это комета из другой галактики», — сказал Путин.

Президент уточнил, что размер объекта оценивается в несколько километров, а расстояние до него составляет сотни миллионов километров, что исключает какую-либо опасность для Земли. По его словам, в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.

