Baltijas balss logotype

В 28-летнюю блогершу выстрелили во время прямого эфира 1 721

Lifenews
Дата публикации: 03.08.2025
BB.LV
Фото: @KeylaAndreinaGonzález

Фото: @KeylaAndreinaGonzález

В блогершу из Эквадора Меркадо выстрелили во время прямого эфира в TikTok.

В TikTok-блогершу из Эквадора Кейлу Андреину Гонсалес Меркадо выстрелили во время прямого эфира. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 28-летняя Меркадо вела в соцсети прямую трансляцию, во время которой пила алкоголь с двумя друзьями. В какой-то момент она начала дразнить одного из них, в шутку предлагая ему выстрелить в нее. В результате мужчина направил на нее пистолет и нажал на курок. Блогерша упала, после чего эфир прекратился.

После этого мужчина, выстреливший в Меркадо, скрылся с места происшествия на мотоцикле. От полученного ранения она скончалась.

В настоящий момент ведется расследование случившегося. Преступника пока поймать не удалось.

Читайте нас также:
#шоубиз
4
0
0
1
2
2

Оставить комментарий

(1)
  • JeK
    Jeļena Kis
    3-го августа

    Почему - то совсем не жалко ее!!!..

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 363
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5645
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 333
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 410

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 3
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 32
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 37
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 48
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 3
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео