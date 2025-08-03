В блогершу из Эквадора Меркадо выстрелили во время прямого эфира в TikTok.

В TikTok-блогершу из Эквадора Кейлу Андреину Гонсалес Меркадо выстрелили во время прямого эфира. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 28-летняя Меркадо вела в соцсети прямую трансляцию, во время которой пила алкоголь с двумя друзьями. В какой-то момент она начала дразнить одного из них, в шутку предлагая ему выстрелить в нее. В результате мужчина направил на нее пистолет и нажал на курок. Блогерша упала, после чего эфир прекратился.

После этого мужчина, выстреливший в Меркадо, скрылся с места происшествия на мотоцикле. От полученного ранения она скончалась.

В настоящий момент ведется расследование случившегося. Преступника пока поймать не удалось.