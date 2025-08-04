К проекту итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Искусственный" присоединился американский актер и комик Айк Баринхольц, который на днях был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Киностудия".

Фильм рассказывает о кризисе в комании OpenAI, когда совет директоров уволил создателя ChatGPT Сэма Альтмана, но после угроз сотрудников уйти вместе с автором проекта, вернул разработчику его должность. Баринхольц сыграет Илона Маска, который создал OpenAI вместе с Альтманом, но в 2018 году ушел из компании, а позже создал конкурирующий проект xAI. С тех пор между Маском и OpenAI продолжается противостояние, которое сопровождается серией взаимных судебных исков. Маск обвинял OpenAI в отказе от её первоначальной благотворительной миссии после того как в компании появилась коммерческая составляющая. Кстати, именно коммерциализация ИИ стала официальной причиной разногласий между Альтманом и советом директоров.

В августе 2024 года Маск подал в суд на OpenAl, утверждая, что его обманом привлекли к ее созданию. Тогда он заявил: "Вероломство и обман уровня шекспировской трагедии". В 2025 году Маск попытался получить контроль над OpenAI, предложив $97,4 миллиарда, но получил отказ. Альтман в ответ написал в соцсетях: "Нет, спасибо, но если хочешь, мы купим Twitter за 9,74 миллиарда". В апреле OpenAI подала встречный иск против Маска, обвинив его в "злонамеренных кампаниях" против фирмы и "судебных исках, похожих на преследования".

Роль Сэма Альтмана досталась звезде франшизы о Человеке-пауке Эндрю Гарфилду. А его соперника и инициатора скандального отстранения Альтмана от должности Ильи Суцкевера сыграет российский актер Юра Борисов, звезда оскароносной комедийной драмы "Анора".

Айк Баринхольц родился 18 февраля 1977 года в Чикаго в еврейской семье Алана и Пегги Баринхольц. О своих родителях он говорил как либеральных людях с большими чувствами юмора, добавляя, что вырос в доме, где вечно царили смех и веселье. Изначально Айк хотел стать политиком, но планы изменились после переезда в Лос-Анджелес. Прежде чем стать актёром, Баринхольц работал в маркетинговой службе телекомпании и официантом. Айк провёл два года в Амстердаме со знаменитой комедийной труппой «Бум Чикаго» вместе с Джорданом Пилом, Джошем Мейерсом и Николь Паркер. Снимался в эпизодах таких шоу как «Американский папаша!», «Гриффины», «Дурман». В 2012—2017 годах играл роль Моргана Тукерса в комедийном телесериале «Проект Минди» с Минди Калинг в главной роли; также он срежиссировал несколько эпизодов этого шоу. Баринхольц женат на Эрике Хэнсон, с которой у него три дочери. Брат Айка — комедийный актёр Джон Баринхольц.