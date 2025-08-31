37-летняя звезда сериалов «Игра на выживание», «ГДР» и других дает полюбоваться собой только на экране. Линду Лапиньш редко можно встретить на светских тусовках, да и страницы в соцсети она не ведет. Однако такая скрытность разжигает еще больший интерес к этой загадочной и харизматичной актрисе.

«Я не была никогда обделена вниманием, но не секрет, что мужчины опасаются красивых и неизменно, если в компании я и еще девушки, подойдут скорее к ним, чем ко мне. Я же не хохотушка: у меня тяжелый взгляд, низкий голос, выражение лица недовольное, как мама говорит. Но я благодарна тому, что оно у меня дико изменчивое, все зависит от макияжа, от ракурса и внутреннего состояния. Это здорово», — говорит Линда в эксклюзивном интервью в сентябрьском номере журналу «Атмосфера» (Москва).

Линда Лапиньш остается одной из самых скрытных актрис современности. Она признается, что очень дорожит своим уединением, а главное — не хочет, чтобы зритель смешивал характер и судьбу сыгранных ею героинь с ней самой. В стремлении не стирать чистые грани восприятия персонажа артистка, несмотря на возросшую популярность, продолжает держать в тайне личную жизнь и события, не связанные с кинематографом. 9 июня 1988-го в Свердловске (ныне Екатеринбург) у Вадима и Илоны Лапиньш родилась дочь, которую они наградили красивым именем Линда, в переводе на русский язык звучащем как «мягкая», «кроткая» и «красивая». С городом, где звезда появилась на свет, ее детство мало связано. Около шести лет девочка прожила с родителями в ОАЭ.

К сожалению, впоследствии супруги развелись — причины столь серьезного решения не сообщались. Отец знаменитости сейчас проживает в Риге и упражняется в написании стихотворных произведений, мать занимается преподаванием в Уральском государственном медицинском университете, расположенном в Екатеринбурге. С ранних лет девочку интересовала сцена, поэтому взрослые отдали наследницу в хореографический и вокальный кружки, где та без стеснения демонстрировала публике собственные способности и умения. Уже к окончанию школы выпускница твердо знала, что свяжет свою профессиональную жизнь с актерством.

Будущая актриса поступила сначала в ЕГТИ, оказавшись на кафедре сценических и экранных искусств под крылом Владислава Сахнова, доверившего подопечной перевоплощение в Бланш в «Трамвае "Желание"» и Зойку в «Зойкиной квартире». А затем продолжила образование во ВГИКе под чутким руководством Всеволода Шиловского. Студенческие фотографии с репетиций, выступлений, читок, танцевальных занятий и поныне хранятся в ее персональном аккаунте в «Инстаграме» (соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Театр

Еще во время учебы в столичном Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова талантливая студентка попала в труппу театра-мастерской, возглавляемого наставником Всеволодом Шиловским. Здесь ей посчастливилось преобразиться в Вассу в «Вассе Железновой», Елену Андреевну в «Дяде Ване», Клеопатру Максимовну в «Самоубийце», Мари в «Отеле двух миров», Женевьеву в «Блезе».

В 2015-м,завершив обучение в вузе, выпускница стала частью храма Мельпомены «У Никитских ворот». Зрители не могли скрыть своего восхищения ее игрой в спектаклях «Любовь и голуби», «Братишки», «Ганди молчал по субботам», «Шутки Чехова», «Человек-волк».

Фильмы с Линдой Лапиньш

Кинематографический дебют у Лапиньш состоялся еще в 2013-м, когда ее пригласили в драматический телесериал «Оттепель». После него актриса на пару лет пропала с экранов и вернулась на съемочную площадку только в 2016-м, присоединившись к проектам «Бывшие» и «Пятница».

Со временем фильмография яркой артистки пополнялась новыми работами. Она мелькнула в эпизоде «Конной полиции» и «Последнего шанса», «засветилась» в «Полицейском с Рублевки в Бескудниково» и «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». И, наконец, получила главную роль в «Училке» в 2018-м, где также снялись Кирилл Гребенщиков и Александр Константинов.

Следующий, 2019-й, год запомнился Линде участием в боевике «Джокер 4. Технология войны», мелодраме «Нет жизни без тебя», криминальной драме «Рикошет» с Александром Устюговым и детективе «Чисто московские убийства 2» с Людмилой Чурсиной.

ТНТ решил не только транслировать реалити-шоу, но и поразмышлять о том, что было бы, если участники подобного проекта оказались втянутыми в смертельную авантюру. Естественно, не просто так, а за солидный приз в € 1 000 000. В приключенческом триллере «Игра на выживание», премьера которого состоялась в последний летний день 2020-го, снялись Александра Бортич и Линда Лапиньш.

Сериал стал проектом, благодаря которому популярность Линды стремительно возросла. А внимательные поклонники заметили интересную особенность ее персонажа — разные глаза. В интервью исполнительница поделилась, что идея наделить героиню гетерохромией принадлежала ей. Помимо уже упомянутой «Игры на выживание», в 2020 году фильмография актрисы пополнилась 8-м сезоном «Склифосовского».

В начале 2021-го вышла спортивная драма «Мастер». Для артистки проект, вдохновленный реальными событиями из жизни команды «КАМАЗ-мастер», стал историей о дружбе. Что касается ее героини, то Линда искренне ею восхищалась, поскольку той выпала непростая задача — доказать свое право быть членом истинно мужского коллектива.

В интервью Лапиньш не стала спорить с тем, что ей часто достаются мужественные персонажи, такие как Евгения Алексеенко из «Мастера». Однако поправила: эти героини все же «с надломом» и слабостями, которые не мешают им добиваться целей.

Картину «Коса» артистка назвала одной из самых масштабных своих работ. Она сыграла главную роль — идущего по следу маньяка следователя Еву Кайдас. Ее коллегой в проекте стал Александр Горбатов. Хоть история фильма и завязана на борьбе с настоящим злом, Линда отметила другую, не менее важную линию в повествовании — сражение с собственными демонами. К слову, работа режиссера Игоря Волошина заняла 1-е место в номинации «Лучший ТВ/веб-сериал» на кинофестивале INYFF.

В 2022 году поклонники сериала «Игра на выживание» порадовались выходу 2-го сезона приключенческого триллера. На этот раз локация переместилась с суровой тайги в условия жаркой пустыни. Любопытно, что героиня Линды умерла в финале 1-го сезона, однако она вновь появилась на экранах в образе ее сестры.

Несмотря на значительно обновленный каст, в сюжете появились и старые лица. Среди них — ведущий смертельного реалити Игорь Верник, Владимир Веровочкин.

В криминальной комедии 2023-го «Лада Голд» Линда сыграла опасную и решительную героиню Бубу (Марина Зудина) в ее молодые годы.

В начале 2024 года фильмография Лапиньш пополнилась мистическим сериалом «Иные», снятым по роману Александры Яковлевой. Сюжет российского проекта основан на приключениях главной героини в исполнении Ирины Мартыненко, которая наделена определенными сверхспособностями. Линде достался образ Катарины — помощницы Максимилиана Нойманна, нациста, желающего собрать целую армию из людей с даром.

Съемки сериала были сопряжены со строительством масштабных декораций, включая замок Нойманна (Вольфганг Черни). Большой акцент авторы сделали на костюмах. Для персонажа Лапиньш художники вдохновлялись стилистикой комиксов 30-х годов с обязательным включением красного цвета. «Хищности» правой руке антагонистки добавляла накидка из лисьего меха. А изюминкой образа стал винтажный серебряный мундштук.

В феврале стартовал сериал «ГДР», где у Линды главная роль певицы, работающей в немецком мюзик-холле. Актриса поделилась с прессой, что и в этом проекте ей удалось выполнить большинство трюков. Впервые в карьере она справилась с довольно сложной сценой — падением с высоты третьего этажа. Конечно, страховкой никто пренебрегать не стал, тем не менее ей было страшно. Партнером звезды здесь вновь выступил Александр Горбатов, исполнивший роль разведчика.

Список фэнтезийных проектов артистки в этом же году пополнили «Министерство всего хорошего» и «Черный замок».

Личная жизнь

Высокий рост (179 см), эффектная внешность (зеленые глаза, светлые волосы и стройная фигура) и природное обаяние позволили артистке попробовать свои силы в модельном бизнесе. Красавица смело выходила на подиум, блистала на страницах и обложках глянцевых журналов (например, Shopping Guide) и охотно соглашалась на участие во всевозможных фотосессиях.

Личную жизнь Линда принципиально не выставляет на всеобщее обозрение, считая, что зрителей должна интересовать лишь ее профессиональная биография, и публикует в социальных сетях только творческие новости, снимки с друзьями, родными, коллегами и домашним питомцем. Так что изображения потенциального возлюбленного там не найти.

Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, молодая женщина активно занимается спортом: катается на роликовых коньках и велосипеде, не забывая о растяжках, шпагатах и т. д.

Линда Лапиньш сейчас

Сейчас каждая новая роль Линды Лапиньш продолжает привлекать поклонников кинематографа. В апреле 2025-го на Московском кинофестивале был представлен детективный триллер «Самозванцы», главные герои которого в ходе исследования обстоятельств смерти популярного режиссера, снимавшего картину о Борисе Годунове, оказываются втянуты в масштабные события. Партнерами актрисы выступили Ильдар Гайнутдинов и Анна Михалкова, также в фильме снялись такие мэтры, как Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Егор Бероев. В кинопрокат лента вышла в июне.

А в конце весны на онлайн-платформах стартовал показ динамичной криминальной трагикомедии «Чужие деньги». В центре сюжета — передряги, в которые попадает двойник ловкого афериста, которого тот подставил вместо себя, пытаясь скрыться от преследования (обе роли сыграл Максим Матвеев). В касте Линда составила компанию Филиппу Янковскому, Гоше Куценко, Стасе Милославской и другим звездам.