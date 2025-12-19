Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграли ключевую роль в отказе от плана по использованию замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза. Так, Макрон и Мелони заявили, что у них вряд ли получится удовлетворить требования Бельгии в связи с "репарационным кредитом" Киеву за счет активов РФ, после чего Евросоюз отказался от проекта займа. Напомним, что накануне саммита президент Латвии Эдгар Ринкевич встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В переговорной Макрон и Мелони высказали сомнения в отношении возможности того, что парламенты их стран согласятся на финансовые гарантии, которые требовала Бельгия для распределения риска при погашении кредита", - сообщает издание.

По словам чиновников, два крупнейших тяжеловеса ЕС изменили атмосферу. Но главным «убийцей [плана] была Мелони», — заявил один из европейских дипломатов. По данным издания, скептицизм лидеров двух крупнейших стран ЕС относительно поддержки схемы экспроприации активов РФ их национальными парламентами «изменил настроения» на переговорах.

FT отмечает, что сложность и непонятность предложенной Еврокомиссией схемы напугала многих лидеров, даже ее сторонников. Один из источников охарактеризовал план как «чародейство», которого «стало чересчур много», что сделало его неработоспособным. По мнению дипломатов, реализация проекта была невозможна из-за юридических и технических сложностей.

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.