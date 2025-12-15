Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина 9 4392

Дата публикации: 15.12.2025
Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня в Париже встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили bb.lv в Канцелярии главы ЛР.

Первым Э. Ринкевич поблагодарил Францию за ее роль в укреплении восточного фланга НАТО, что выражается в участии Франции в миссии «Baltic Air Policing», в боевой группе НАТО в Эстонии, а также в поддержании трансатлантического диалога и оказании поддержки Украине.

Ринкевич призвал французов продолжать финансовую и военную поддержку Украины, а также усиливать давление на Россию.

Стороны обменялись позициями по поводу планируемого Многолетнего бюджета Европейского союза (ЕС) на следующий период. Э. Ринкевич заявил о необходимости поддержки регионов, наиболее пострадавших от войны России против Украины, а также обеспечения финансирования проекта Rail Baltica. Не менее важно предусмотреть финансирование ЕС на укрепление восточной границы, а также обеспечить равные условия конкуренции для всех фермеров ЕС.

Президент Латвии выразил уверенность, что экономически устойчивый, цифровой и конкурентоспособный ЕС должен быть приоритетом, поскольку целью является полностью функционирующий Единый рынок ЕС и справедливые условия конкуренции — как внутри Союза, так и на глобальном уровне.

Рабочий визит в Париж проходит по приглашению президента Франции.

#НАТО #Франция #Украина #Латвия #внешняя политика #Rail Baltica #Россия #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
