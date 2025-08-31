Baltijas balss logotype
Соловей войны Буйнов сказал релокантке Пугачевой: «‎Привет, сестра!»

Lifenews
31.08.2025
BB.LV
Они многие годы царили на музыкальном Олимпе.

"Отныне центром и смыслом ее жизни станет семья, Максим, их чудесные дети".

Сотни культурных деятелей уехали из России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди них - Алла Пугачева. Она стала героиней книги Сергея Николаевича «Странники и пришельцы» — сборника эссе с элементами интервью о российских и зарубежных артистах, режиссерах и литераторах, чья жизнь в силу поездок и гастролей проходит или проходила на чужбине.

"Пятнадцать лет назад она объявила о своем уходе со сцены. Наверное, первый раз в жизни она решила послушаться мужчины. В свое время Муслим Магомаев, кумир юности, ей присоветовал: как исполнится шестьдесят, закрывай лавочку. Кроме всего прочего, Пугачева хотела показать пример всем именитым соотечественникам, намертво вросшим в свои кресла, в должности, в роли, что возможны и другие варианты судьбы. «Концерт уже окончен, но песня бесконечна». Ей, конечно, поаплодировали, но про себя покрутили пальцем у виска, по своей привычке заподозрив в актерских штучках: от таких денег и славы добровольно не отказываются! А она взяла и отказалась. Отныне центром и смыслом ее жизни станет семья, Максим, их чудесные дети. Формат существования «Максим Галкин + 1» ее, похоже, вполне устраивал. На седьмом десятке она узнала жизнь, которой у нее никогда раньше не было".

"Все это рухнуло в одночасье 24 февраля 2022 года. Поспешный отъезд из России первой пары российского шоу-бизнеса был очевидной демонстрацией несогласия с российской агрессией против Украины. Пугачева молчала. Но это молчание было оглушительным. Формальный повод отъезда — запрет концертов Максима в России".

"Все обратили внимание, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков галантно целовал руку Алле Борисовне и интересовался ее здоровьем. Но никто не слышал, как бывший ее приятель, соратник еще по «Веселым ребятам», а теперь большой энтузиаст СВО Александр Буйнов подошел и тихо сказал: «Привет, сестра», на что удостоился в ответ: «Привет, брат». Со стороны это было похоже на встречу резидентов двух разведок из старого советского кино. Война перечеркнула былые дружбы и привязанности, оборвала связи и знакомства. И удастся ли когда-нибудь преодолеть эту бездну?"

https://www.youtube.com/shorts/pv9yXuvi1ew?t=2&feature=share

