«Увидите в 2027 году!» Страшным пророчеством поделилась Алла Пугачева из Юрмалы 8 3844

Lifenews
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
«Увидите в 2027 году!» Страшным пророчеством поделилась Алла Пугачева из Юрмалы
ФОТО: Youtube

Алла Пугачева в большом интервью (смотрите далее - опубликовано на Youtube) из латвийской Юрмалы поделилась пророчеством.

Алла Пугачева рассказала, что у нее есть чуйка, и крупные события она чувствует заранее. На вопрос журналистки, что нас ждет в ближайшее время, Пугачева ответила, что говорить это не имею права.

Журналистка попросила Аллу хотя бы сделать намек. После чего в качестве подсказки Пугачева указала на 2027-й год. "Давай доживем до 2027 года. Запомни: 2027-й год!", - отметила советская и российская певица. "Это пугает", - отметили многочисленные пользователи в комментариях.

@elenagura3 #аллапугачева #предсказание #интервью ♬ Звук биения сердца - Звук биения сердца & Биение сердца & Сердцебиение & The sound of a heartbeat

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой. Интервью длится 3 часа 38 минут - об отъезде из России, о мужьях, о президентах, о жизни, смерти, власти.

#алла пугачева
(8)
  • П
    Процион
    12-го сентября

    Не нужен мне Трамп с Пугачёвой И Африка мне не нужна. Песня.

    15
    2
  • пк
    полосатый конь
    11-го сентября

    Ей на кладбище прогулы ставят. Скоро уже время петь ртом и кривляться перед всем полит бюро КПСС, последнего созыва ! А она в "Ванги" подалась. Чудны дела твои, Господи...

    61
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го сентября

    Сколько можно про эту хпбплку неумную?! У дуры был шанс войти в историю как великая певицв. Теперь она останется в истории как тупая хабалка...

    69
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    11-го сентября

    хабалку неумную. Редакция, оплатите своему программисту операцию по перемене пола - может, тогда интерфейс улучшится.

    15
    10
  • Лк
    Летучий корабль
    11-го сентября

    Что-то зачастили про неё статьи. Редакторы-товарищи, она в принципе большинству здесь не интересна.

    Или у вас одинаковые вкусы с "Delfi" и "Открыто"?

    57
    8
  • З
    Злой
    11-го сентября

    Смешно, какой там 27 год, так каждый может себя прорицателем назвать, сбрендила и знает, что в 2027 году её имя никто не вспомнит.

    62
    15
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Уже давно предсказывали,что миром будут править не люди в пейсах,а жёлтая раса,то бишь китайцы. Прогнозируют,что ,,друг,,Путина Си отожмет у России Сибирь и Дальний Восток без единого выстрела и влияние на европейскую часть России будет велико ,потому как Китай только усиливается,а Россия нет. А дальше-больше...А китайцы не уживутся и с Израилем ,,и с его лобби в разных странах.Есть же данные,когда из Китая уехал последний еврей 😂 ,потому как украсть то можно,но пулю выкупать семья не хотела-дорого😂

    12
    33
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    к сожалению деменцию еще лечить не научились !!!

    53
    9
