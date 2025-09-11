«Увидите в 2027 году!» Страшным пророчеством поделилась Алла Пугачева из Юрмалы

Алла Пугачева рассказала, что у нее есть чуйка, и крупные события она чувствует заранее. На вопрос журналистки, что нас ждет в ближайшее время, Пугачева ответила, что говорить это не имею права.

Журналистка попросила Аллу хотя бы сделать намек. После чего в качестве подсказки Пугачева указала на 2027-й год. "Давай доживем до 2027 года. Запомни: 2027-й год!", - отметила советская и российская певица. "Это пугает", - отметили многочисленные пользователи в комментариях.

Напомним, Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой. Интервью длится 3 часа 38 минут - об отъезде из России, о мужьях, о президентах, о жизни, смерти, власти.