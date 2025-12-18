Премьера музыкально-драматического 8-серийного фильма «Москва слезам не верит. Все только начинается» состоялась в сентябре 2025 года. Постановщиком проекта выступили Жора Крыжовников и Ольга Долматовская, а ключевые роли исполнили как знаменитости российского кинематографа, так и начинающие артисты. Зрителей интересуют не только сюжетные линии, но и события, оставшиеся за кадром.

В образе молодой матери Ксюши Лавровой, приехавшей покорять Москву, снималась Тина Стойилкович (настоящее имя исполнительницы – Валентина). Актриса, знакомая кинолюбителям по лентам «Оффлайн» и «Многогранники», не любит говорить в интервью о том, что не касается ее работы и творчества.

В Сети сообщается, что у Тины был непродолжительный роман с парнем по имени Игорь Гаврик, но затем пара рассталась.

Мария Камова

Свою первую главную роль в проекте получила Мария Камова, больше известная как блогер Маш Милаш. Она сыграла подругу Ксюши по имени Маша, которая проводит свободное время на тусовках и мечтает выйти замуж за иностранца. Сетевая знаменитость никогда не страдала от недостатка мужского внимания, однако подробности сердечных дел предпочитает держать в секрете от посторонних глаз.

В интервью Камова упоминала, что первые серьезные отношения у нее начались в 16-летнем возрасте. Однако роман оказался несчастливым: избранник был в два раза старше девушки и негативно повлиял на ее самооценку, спровоцировав появление комплексов по поводу внешности. Позже она встречалась с другим мужчиной, старше нее на 8 лет, имени которого не упоминала в публичном пространстве. Но и в этот раз дело не дошло до свадьбы и создания семьи. В 2020-м Камовой также приписывали роман с рэпером Slame (настоящее имя – Вячеслав Исаков). Сейчас Мария не замужем, детей у нее нет.

Анастасия Талызина

В еще одну приятельницу основной героини, студентку медицинского вуза Олю, перевоплотилась Анастасия Талызина, внучка Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего. Актриса сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» также играла в картинах «Тонкие материи» и «Кентавр».

Серьезные перемены на любовном фронте знаменитости произошли в 2024-м, когда состоялась их свадьба с актером Сергеем Новосадом. Будущие супруги играли влюбленную пару в ленте «Я делаю шаг». Вскоре молодые люди поняли, что чувства оказались настоящими, и продолжили отношения за пределами съемочной площадки.

Марина Александрова

На роль повзрослевшей Ксюши утвердили Марину Александрову, до этого снимавшуюся в проектах «Бедная Настя» и «Мосгаз». Личная жизнь актрисы оказалась не менее яркой и насыщенной, чем ее творческая карьера. В 2005-м у Марины начались отношения с Александром Домогаровым, завершившиеся через 2 года. По словам артистки, рядом с избранником, который оказался старше нее на 19 лет, она быстро повзрослела. Она благодарила судьбу за этот роман, но вместе с тем называла и испытанием.

Вскоре после расставания, Александрова познакомилась с Иваном Стебуновым, и в 2008-м они сыграли свадьбу. Этот брак оказался коротким: спустя 2 года грянул развод, причиной которого оказалась неверность мужчины, в чем он сам признался. 2011-й принес новые перемены в личной жизни знаменитости: у нее начались отношения с главным режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Роман привел к рождению сына в 2012-м, после чего пара решила узаконить свой союз и отправилась в загс. В 2015-м в семье случилось пополнение, Марина и Андрей стали родителями дочери, которой дали имя Екатерина.