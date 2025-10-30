Ее муж недавно получил почетную награду.

Наталья Водянова посетила первую премию высокого ювелирного искусства в Монако.

43-летняя российская супермодель и супруга сына миллиардера Бернара Арно Антуана позировала на дорожке в золотом платье Schiaparelli и ювелирных украшениях Chopard с жёлтыми бриллиантами.

Среди номинантов и гостей на премии высокого ювелирного искусства собрались модели: 52-летняя Ева Герцигова, 31-летняя Синди Бруна и 34-летняя племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер, а также представители самых престижных ювелирных домов, мастера-ремесленники, производители драгоценных камней, коллекционеры и меценаты.

Ранее мать пятерых детей Наталья Водянова посетила вечеринку в честь своего мужа Антуана Арно, получившего звание кавалера ордена Почётного легиона.

На вечере собрались звёздные гости: Наталья Водянова и Антуан Арно, Ева Герцигова, Кендалл Дженнер, Пэрис Хилтон, Аня Тейлор-Джой с мужем Малькольмом Макреем, певица FKA Twigs, супермодели Мариякарла Босконо, Анок Яй, Палома Эльсессер и Алекс Консани, а также бывшая главред французского Vogue Карин Ройтфельд и другие.