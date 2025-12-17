Как правильно эксплуатировать стиральную машину: стоит ли «заряжать» две стирки подряд или лучше распределить их на разные дни?

Оптимальным вариантом считается выполнение двух стирок в день. Однако между циклами желательно делать перерыв хотя бы в полчаса, как отметил специалист по ремонту бытовой техники Анатолий НИКОЛЕНКО.

По его словам, во время работы детали стиральной машины сильно нагреваются. Если не соблюдать паузы между стирками, это может привести к перегреву, что, в свою очередь, сократит срок службы устройства.

В общем, лучше загружать стиральную машину несколько раз в неделю по 1-2 цикла, чем в выходной устраивать «большую стирку» и за 4-5 подходов отстирывать все накопившиеся вещи.