33-летний внук Андрея Миронова несколько месяцев не появлялся в соцсети. Нарушить молчание, а заодно порадовать подписчиков колоритными портретными фото молодой артист решился поздно вечером 27 октября.

«Ниоткуда с любовью», — подписал снимки Андрей Миронов-Удалов. Одной из первых на публикацию отреагировала его мать. «Все-таки, может, откуда-то и куда?», — с юмором ответила она на философское сообщение сына. С восторгом восприняла камбэк мужа и супруга артиста, Ксения Паласис. Ну и без сравнений со знаменитым дедом, как водится, не обошлось.

Фото: соцсети

«Продолжение великого Миронова! Здорово!», «Ну каков!» — пишут фолловеры. К слову, Миронов-Удалов на постоянные ассоциации с легендарным родственником обычно не реагирует. Да и в интервью упоминает о нем довольно редко. Но в прошлом году сделал исключение. «Я бы ему сказал: „Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я лажаю. Расскажи, как поправить ситуацию, дай совет“. А вообще, думаю, дед бы сам многому меня захотел научить, увидев какие-то мои пробелы в профессии», — самокритично отмечает Андрей-младший.

Досье

Андрей Удалов родился в Москве 4 июня 1992 года в семье бизнесмена Игоря Удалова и актрисы Марии Мироновой, дочери народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Родители Андрея развелись после семи лет совместной жизни, но связи с отцом мальчик не терял, так как тот продолжил заниматься его воспитанием. Мать рано приобщила наследника знаменитой династии к творчеству, причем не только к театру. Она привила ему любовь к живописи, в которой он стал отлично разбираться.

У Андрея до двенадцати лет была фамилия Миронов, однако по настоянию матери он изменил ее, взяв отцовскую.

В 2014-м Андрей стал выпускником Театрального институт имени Щукина, где его наставником был Владимир Иванов.

Фильмография

2020 Наследники

2019 Трамвай (короткометражный)

2019 Спасти Ленинград

2019 Годунов

2018 Золотая орда

2014 Музаика (фильм-спектакль)

2012 Соловей-Разбойник

2011 Измена

2009 Человек с бульвара Капуцинок