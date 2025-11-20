Американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси признался, что стал бездомным. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Артист напомнил, что его карьера была разрушена после обвинений в сексуальных домогательствах. Из-за нехватки работы и огромных расходов, связанных с судебными тяжбами, он лишился дома в Балтиморе, штат Мэриленд. Спейси владел им на протяжении 12 лет, но был вынужден продать жилище из-за трудного финансового положения.

«Я живу в отелях, снимаю жилье на время. Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — пояснил актер.