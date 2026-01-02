Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали гражданами Франции. По данным Paris Match, паспорта также получили их дети.

В прошлом месяце Клуни хвалил Францию, ее законы о защите частной жизни, культуру и язык. Больше всего его привлекало в этой стране то, что детей не фотографируют папарацци возле школы.

Кроме французского, у семейства Клуни остается американское гражданство. Президент США Дональд Трамп похвалил актера и его близких за получение паспортов. Он назвал это хорошей новостью.

"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, двое из худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в разгаре серьезной проблемы с преступностью из-за абсолютно ужасного управления иммиграцией - примерно так же, как это было у нас при Сонном Джо Байдене", - написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что Клуни получил больше публичности за политику, чем за свои "очень немногие и совершенно посредственные фильмы".

"Он вовсе не был кинозвездой - он был просто средним парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике. Сделаем Америку великой снова", - добавил Трамп.