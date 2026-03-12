Длительные разногласия с одним из жителей дома на улице Озолциема в Риге вышли на новый уровень. В подъезде знакомый недоброжелателя устроил пожар, из-за которого пострадали окружающие. Жители дома устали от присутствия посторонних в своем жилище и надеются, что наконец в доме что-то изменится.

Звуки сирен поздним вечером заполнили окрестности многоэтажного дома на улице Озолциема, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Машины оперативных служб расположились у нескольких домов, поэтому их жильцы не сразу поняли, у кого из соседей случилась беда.

"Сирены выли так, что я подумала — что там происходит. Все спасатели были", — говорит очевидец.

В доме, где произошло возгорание, на следующий день для проветривания были оставлены открытыми одно из окон лестничной клетки и входная дверь. Наибольший ущерб причинен на восьмом этаже — огонь повредил двери двух квартир, а копоть оставила следы на светлых стенах.

Жители дома сами начали уборку, чтобы черная сажа не пачкала одежду. У жильцов есть версия того, почему возник пожар:

"Там живет наркоман. Ему подожгли коврик. Мы об этом не знали, и дыма было так много, что когда мы открыли дверь, все оказалось в копоти, мы даже не можем это отмыть. Наше белье, все. Хорошо, что сосед помыл лестничную клетку. Это ужасно!"

Одна из жительниц восьмого этажа узнала о переполохе за дверью квартиры лишь тогда, когда спасатели постучали в окно:

"Проблемы большие. Мне ломали дверь, а я даже не слышала. У меня плохо со слухом".

Жители дома надеются, что управляющая компания поможет решить возникшую ситуацию. Передача Degpunktā связалась с ООО «Namu eksperts», которое начало обслуживать дом только в начале марта. В компании пояснили, что людей не оставят жить в неубранной среде.

"Утром я позвонил в Государственную полицию с вопросом — можем ли мы убирать или ремонтировать, нет ли там какого-то расследования. Мне сразу не смогли ответить, сейчас жду обратного звонка. Когда получу зеленый свет, что никаких дополнительных следственных действий нет, мы все там уберем и приведем в порядок", — говорит представитель «Namu eksperts» Андрис.

Неблагополучный сосед, у дверей которого произошло возгорание, по словам жителей, беспокоит их уже долгое время. Часто в доме собираются посторонние люди, и передвижение по подъезду становится неприятным.

"И раньше были проблемы. Курили, пили каждую неделю. Приходили посторонние, тусовались прямо здесь, в подъезде", — говорит жительница дома.

Чтобы бороться с шумным соседом, жители дома пока не пытались привлекать правоохранительные органы. Управляющий домом сообщил, что в ближайшее время у подъезда планируется установить камеры наблюдения, чтобы сократить количество беспорядков и было легче определить, кто занимается вандализмом.