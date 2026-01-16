Baltijas balss logotype
79-летний артист из сериала «Сваты» не желает общаться с украинской родней 1 507

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто бы мог подумать, что Анатолий Александрович поведет себя так неродственно.

Кто бы мог подумать, что Анатолий Александрович поведет себя так неродственно.

Суровый мужчина сам лишает себя самых счастливых моментов.

Актер, которого большинство украинцев знают по сериалу "Сваты", Анатолий Васильев, отказался от родного сына и внуков. Россиянин, который молчит о войне, сейчас не общается со своей семьей.

Он разорвал все связи с частью семьи и заблокировал родственников.

Россиянин Анатолий Васильев, который молчит о войне в Украине, таким образом поддерживая оккупацию и смерти, что ежедневно вызывают российские военные, отрекся от части своей семьи. Он не общается с сыном Филиппом, который родился от актрисы Татьяны Васильевой.

Кроме того, Анатолий не принимает поздравлений и не поддерживает отношения с внуками. Это изрядно возмущает жену наследника актера.

Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет, – говорит она.

Женщина отметила, что мужчина сам лишает себя самых счастливых моментов. По ее словам, она больше не хочет возвращаться к этой теме и считает, что дедушка должен жить собственной жизнью. В то же время ей обидно за детей.

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле.

В 1969 году Анатолий Васильев окончил Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). По окончании школы-студии был принят в труппу Московского театра Сатиры, где прослужил до 1973 года. В 1973 году перешёл в театр Советской Армии. С 1995 года служит в театре имени Моссовета.

Снялся более чем в 50 фильмах («Крик гагары», «Корпус генерала Шубникова», «Михайло Ломоносов», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Дамское танго», «Захочу — полюблю» и другие). Наиболее известные роли — в фильмах «Экипаж» и «Сваты».

#кинотеатр #семейные отношения
Оставить комментарий

(1)
  • СИ
    Семён Иванов
    16-го января

    Анатолий, ну что ты дурью маешься на старости лет.

    0
    2

