Актер, которого большинство украинцев знают по сериалу "Сваты", Анатолий Васильев, отказался от родного сына и внуков. Россиянин, который молчит о войне, сейчас не общается со своей семьей.

Он разорвал все связи с частью семьи и заблокировал родственников.

Россиянин Анатолий Васильев, который молчит о войне в Украине, таким образом поддерживая оккупацию и смерти, что ежедневно вызывают российские военные, отрекся от части своей семьи. Он не общается с сыном Филиппом, который родился от актрисы Татьяны Васильевой.

Кроме того, Анатолий не принимает поздравлений и не поддерживает отношения с внуками. Это изрядно возмущает жену наследника актера.

Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет, – говорит она.

Женщина отметила, что мужчина сам лишает себя самых счастливых моментов. По ее словам, она больше не хочет возвращаться к этой теме и считает, что дедушка должен жить собственной жизнью. В то же время ей обидно за детей.

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле.

В 1969 году Анатолий Васильев окончил Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова). По окончании школы-студии был принят в труппу Московского театра Сатиры, где прослужил до 1973 года. В 1973 году перешёл в театр Советской Армии. С 1995 года служит в театре имени Моссовета.

Снялся более чем в 50 фильмах («Крик гагары», «Корпус генерала Шубникова», «Михайло Ломоносов», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Дамское танго», «Захочу — полюблю» и другие). Наиболее известные роли — в фильмах «Экипаж» и «Сваты».