Названа опасность длительного отсутствия отношений 0 373

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названа опасность длительного отсутствия отношений
ФОТО: Unsplash

Долгое отсутствие отношений негативно влияет на эмоциональное состояние.

Длительное отсутствие романтических отношений в молодом возрасте может негативно сказываться на психологическом благополучии. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета, проанализировав данные более 17 тысяч молодых людей из Германии и Великобритании. Результаты работы опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Все участники на старте исследования, в 16 лет, не имели опыта романтических отношений и затем ежегодно проходили опросы до 29 лет. Анализ показал, что дольше всего без партнера в среднем оставались мужчины, люди с более высоким уровнем образования и те, кто уже в молодом возрасте оценивал свое благополучие как более низкое. По словам авторов, ориентация на образование и карьеру часто сопровождается откладыванием личных отношений.

Со временем различия между теми, кто долго оставался один, и теми, кто вступил в отношения позже, становились все заметнее. У «долгих одиночек» снижалась удовлетворенность жизнью, усиливалось чувство одиночества и к 30 годам чаще появлялись симптомы депрессии. Эти тенденции наблюдались как у мужчин, так и у женщин, хотя в подростковом возрасте различия между группами были минимальны.

При этом начало первых романтических отношений сопровождалось улучшением самочувствия: участники сообщали о росте удовлетворенности жизнью и снижении чувства одиночества как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

#образование #молодежь #депрессия #отношения #одиночество #карьера #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
