39-летняя Наталья Ионова (Глюк'oZa) призналась: ее эпатаж — дело настроения. Критика фанатов не задевает — она даже находит забавными обвинения в «сумасшествии», передает 7 Дней. Недавно певица шокировала провокационными образами и поведением на концертах, вызвав слухи о веществах.

«В последнее время я непредсказуемая, сама не знаю, что могу вытворить. Вечером одно настроение, утром — другое. Всегда притягиваю приключения, поэтому чувствую себя особенной», — заявила артистка.

У нее две дочери: старшая строит карьеру, младшей — 14. Девочки копируют стиль мамы; Наталья одобряет, но главное — их счастье. Старшая уже сделала тату.

Недавно Глюкоза кардинально сменила имидж: короткая пепельно-светлая стрижка, белый макияж, осветленные брови. «Практично, экономит время. Год назад не представляла, но теперь люблю ухаживать за волосами. Без музыки стала бы стилистом», — отметила она.

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Дебютный альбом певицы «Глюк’oZa Nostra» был признан лучшим альбомом 2004 года по версии премии «Рекордъ», а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

За время карьеры достигла популярности в СНГ и других странах Восточной Европы, является лауреатом многих российских и международных музыкальных наград, в том числе и премий «Звуковая дорожка», «Премия Муз-ТВ», «Золотой граммофон», «MTV Europe Music Awards» и фестиваля «Песня года».

В 2012 году приняла участие в конкурсе «Танцы со звёздами» и заняла первое место. 16 июня 2006 года Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова (род. 25 января 1973). У пары есть две дочери:

Лидия Чистякова (родилась 8 мая 2007 года). Певица, выступает под псевдонимом Ray! (ранее — Lidus).

Вера Чистякова (родилась 8 сентября 2011 года).

Сын Чистякова от первого брака — Александр.

В 2016 году Чистяковы стали победителями премии журнала «ОК!» в номинации «Пара десятилетия».