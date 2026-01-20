Редакторы журнала Vogue предрекли одежде в стиле начала XIX века популярность в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

Речь идет об эстетике «редженсикор» (regencycore), опирающейся на моду английской эпохи Регентства. Она вновь стала актуальна из-за сериала «Бриджертоны», премьера четвертого сезона которого запланирована на конец января. Также данному стилю уделяют большое внимание пользователи платформы TikTok благодаря возрождению интереса к творчеству писательницы Джейн Остин.

В указанный период в гардеробах были представлены силуэты в стиле ампир с завышенной талией, квадратными вырезами и пышными рукавами. Оформленные деталями из бархата образы сочетались с корсетами, оперными перчатками и аксессуарами, украшенными жемчугом и перьями.

В свою очередь, в настоящее время подобные изделия попали в поле зрения дизайнеров, которые продемонстрировали на подиуме переосмысленные образцы. Так, на шоу Louis Vuitton манекенщица появилась в платье с высокой талией и тонкими бретелями, Dior добавил к наряду кружева, а модель Acne Studios надела корсет с прозрачной юбкой.

В декабре 2025 года редакторы журнала Vogue также предрекли возвращение в моду в 2026 году наряда в стиле 2000-х годов.