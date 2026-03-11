На реализацию плана по сокращению сердечно-сосудистых заболеваний необходимо 47 миллионов евро 2 480

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2026
LETA
Изображение к статье: На реализацию плана по сокращению сердечно-сосудистых заболеваний необходимо 47 миллионов евро

Во вторник, 10 марта, правительство утвердило план действий по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы на 2026-2027 годы, пишут общественные СМИ.

Его цель - снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности здоровой жизни населения и сокращение неравенства в здравоохранении.

В плане особо выделены две важные меры - совершенствование методологии оценки рисков "Score" в практиках семейных врачей и пилотный проект кардиологических кабинетов. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в ЕС, включая Латвию, существенно влияя на здоровье населения и общие показатели. В профилактике этих заболеваний очень важны образ жизни и обследования, такие как измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, контроль веса и т. д., чтобы своевременно выявлять изменения, оценивать риск заболеваний и предотвращать их развитие.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул важность целенаправленных действий и общей ответственности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний:

"В Латвии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему уносят наибольшее количество жизней. Я призываю людей интересоваться здоровьем своего сердца и оценивать риски вместе с семейным врачом. Четкий план по охране здоровья сердца необходим для целенаправленных и скоординированных действий, которые действительно спасают жизни людей. Определенные нами меры соответствуют и стратегии Европейского союза по охране здоровья сердца".

Наиболее распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии являются высокое давление (36%), высокий уровень холестерина (63%), высокий уровень сахара в крови (27%), избыточный вес (34%) и ожирение (29%). Примерно 40% случаев кардиомиопатии связаны с употреблением алкоголя, что значительно повышает риск преждевременной смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста.

Данные показывают, что в возрастной группе от 35 до 45 лет факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний чаще встречаются у мужчин. В свою очередь, после 45 лет доля мужчин в структуре населения постепенно снижается, а после 50 лет наблюдается выраженное падение. Учитывая высокую распространенность факторов риска среди мужчин, а также относительно большую долю населения в возрасте 35-45 лет, необходимо усилить профилактические и ранние диагностические мероприятия именно для этой целевой группы, чтобы снизить риск преждевременной смертности.

#здравоохранение #Латвия #профилактика #смертность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
