Стокгольмский синдром: почему жертва может защищать своего мучителя

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стокгольмский синдром: почему жертва может защищать своего мучителя

Стокгольмский синдром — психологический феномен, при котором человек, оказавшийся в заложниках или в абьюзивных отношениях, начинает испытывать симпатию и защищать своего обидчика. Понимание этого механизма помогает правильно интерпретировать поведение жертв и оказывать им поддержку.

История термина

Название возникло после события в Стокгольме в 1973 году, когда грабитель захватил сотрудников банка Kreditbanken. Несмотря на освобождение, заложники защищали преступников и даже собирали деньги на их защиту в суде. Психиатр Нильс Бейерут описал феномен и закрепил за ним географическое название.

Как развивается синдром

В ситуации полной беспомощности психика жертвы запускает защитные механизмы. Сначала появляется благодарность за малейшие проявления «доброты» со стороны агрессора. Далее включается процесс идентификации: жертва видит в преступнике человека с мотивами и проблемами. Иногда спасители начинают восприниматься как угроза — логика искажена экстремальными обстоятельствами.

Где встречается

Феномен проявляется не только у заложников, но и в абьюзивных отношениях, при насилии в семье, в культах, сектах и даже среди жертв торговли людьми.

Почему важно понимать

Знание синдрома помогает понять, что защита обидчика — не признак согласия или «вины» жертвы, а механизм выживания. Для окружающих критично понимать это, чтобы не винить человека и направить его к профессиональной помощи.

Как помочь

  • Обратитесь к психотерапевту для анализа ситуации и работы с эмоциями.
  • Создайте безопасную среду для восстановления психики.
  • Присоединяйтесь к группам поддержки, чтобы видеть, что выход возможен.

Стокгольмский синдром показывает невероятную адаптивность психики, но понимание его механизмов — первый шаг к освобождению и восстановлению контроля над жизнью.

Источник

#поддержка #травма #психология #насилие
