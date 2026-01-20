Турция делает ставку на кинематограф для привлечения туристов: Министерство культуры и туризма объявило о масштабной программе поддержки телесериалов, которые будут продвигать туристические регионы страны. Каждый эпизод, снятый в соответствии с определенными критериями, получит финансирование в размере 100 000 долларов США.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой анонсировал программу поддержки телесериалов, ориентированных на продвижение туристического потенциала страны. Как стало известно Турпрому, финансирование будет предоставляться проектам, которые планируется экспортировать в 10 стран на трех континентах. Окончательные условия программы будут представлены в ближайшие дни на презентации в TESİYAP (Ассоциация теле- и кинопродюсеров).

Журналист Бирсен Алтунташ сообщил, что Министерство культуры и туризма через TGA (Турецкая ассоциация теле- и кинопродюсеров) планирует выделять 100 000 долларов США за каждый эпизод, соответствующий критериям программы. Выплаты будут производиться в последнем квартале 2026 года.

Генеральный директор по вопросам кино Бироль Гювен отметил важность сотрудничества с Турецким агентством по продвижению и развитию туризма (TGA) в реализации данной инициативы. «Наше министерство будет оказывать поддержку каждому эпизоду сериала, который будет снят в 2026 году, содержать сцены, способствующие продвижению Турции, и будет экспортироваться как минимум на 3 континента и в 10 стран. Если все пойдет по плану, мы рассчитываем начать выплаты во второй половине или последнем квартале 2026 года», - подчеркнул он.

Министр Эрсой заявил, что телесериалы, претендующие на поддержку, будут оцениваться специальной комиссией. Состав комиссии пока не определен. Остается неясным, какие именно 10 стран и 3 континента будут учитываться при оценке экспортного потенциала проектов.

Турецкие ведомства уже отчитывались о положительном влиянии турецких сериалов на туристическую индустрию страны. Примером может служить город Мардин, расположенный на юго-востоке Турции. После выхода сериала «Dalı Şehir» («Далёкий город») туристический поток в регион увеличился на 100%.

Глава направления культурного туризма Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Ильхам Сейяле отметил, что семь из десяти туристов сейчас выбирают именно Мардин, во многом благодаря популярности сериала. Он сравнил эту ситуацию с эффектом, который произвел сериал «Asmalı Konak» («Особняк с виноградной лозой») в начале 2000-х годов, стимулировав рост туризма в Каппадокии.

Министерство культуры и туризма активно использует турецкие теледрамы в глобальных рекламных кампаниях, признавая их роль в формировании международного имиджа страны и стимулировании внутреннего туризма. Местные операторы прогнозируют, что к концу года число посетителей Мардина приблизится к 2 миллионам.

Недавно с инициативой ограничения трансляции турецких сериалов выступила Российская организация ветеранов. По их мнению, российские женщины проявляют чрезмерный интерес к мужским персонажам в турецких сериалах, что негативно сказывается на интересе к российским мужчинам.

Глава организации Ильдар Резяпов заявил, что «создаваемые в сериалах романтические и идеализированные мужские образы меняют ожидания женщин и это ставит под угрозу структуру семьи». «Мужские персонажи в российских фильмах часто изображаются как «неудачники», в то время как иностранные мужчины представлены как успешные и привлекательные», - уточнил он.

Несмотря на то, что Роскомнадзор не получал официального обращения о запрете турецких сериалов, инициативная группа выразила свою обеспокоенность влиянием турецких сериалов на российскую аудиторию. «Подобная медиапродукция является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно определить понятие деструктивной пропаганды и обозначить элементы в медиапродукции, которые могут подпадать под это определение», — заявил Резяпов.